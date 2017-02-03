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Педофилы угощают девочек шоколадками в Новосибирской области

По Бердску поползли слухи о банде педофилов. Бердчане пересылают друг другу фотографию предполагаемых охотников за детьми. Ходит по рассылкам и полицейская ориентировка на розыск человека, который в Кольцово предлагал шоколадку девочке.

Бдительные жители Бердска начали обращать внимание на подозрительные автомобили. — У нас тут на выходных прецедент был: машина подозрительная стояла возле нашего дома, а так как у нас закрытый коттеджный посёлок, дочь моя подошла и спросила, что они тут делают и пусть уезжают. Она поехала, они, вроде, тоже. Но она специально круг сделала и вернулась — они опять стоят. она пригрозила полицией, и они тогда уехали. Дочь говорит, что двое с фото очень похожи. Мы тогда в полицию сообщили и номер машины сообщили, — рассказал один из бердчан, получивших фото «педофилов».

Его примеру последовали несколько человек.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Новосибирской области, подозрительный случай действительно произошел в Кольцово. В местную полицию обратилась мама 9-летней школьницы после того, как девочка рассказала о странном бородатом мужчине, предложившем ей шоколадку.

«29 января в 12.30 неустановленный мужчина у дома №4 в поселке Кольцово из неизвестных побуждений преследовал малолетнюю девочку Дарью…, дал ей шоколад… Приметы…», — говорится в ориентировке, которая нацелила личный состав местного отдела МВД на розыск.

Дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков подтвердил, что такой случай действительно был. — Поскольку заявление родителей зарегистрировано, проводится проверка, составлено описание. Сотрудники полиции во время патрулирования обратят внимание на похожих людей, — рассказал Бирюков, подчеркнув, что пока о преступлении в отношении ребенка речь не идет.

— Банды педофилов у нас регулярно всплывают по всей стране, как и банды живодеров. Это очередной виток. Похожий переполох был в сентябре прошлого года. Как только что-то где-то появляется, сразу расползается в преувеличенном масштабе, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Бирюков.

Он успокаивает бердчан — массовой вылазки педофилов не зарегистрировано. Но уверен, что бдительность и повторение с детьми правил общения с незнакомыми людьми никогда не повредит. Ведь незнакомцы, если не причинят вреда ребенку, могут просто отобрать у него телефон.

— Я, например, внушаю своим детям правило, которое есть в памятке, разработанной МВД: «Чужим для тебя является любой человек, кроме родителей», — признался Михаил Валерьевич.

По его словам, правила, которые можно найти в памятке, простые и доступные. Но вместе с тем эффективны. Но только не стоит запугивать ребенка страшными рассказами, чтобы не лишить его возможности правильно реагировать в опасной ситуации.

Новости smi2.ru

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Педофилы угощают девочек шоколадками в Новосибирской областиПедофилы угощают девочек шоколадками в Новосибирской областиПедофилы угощают девочек шоколадками в Новосибирской области

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [11:55]

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