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2 недели зачеркнутых цен!

Акция «2 недели зачеркнутых цен!» действует с 1 по 14 февраля 2017 года. Является маркетинговым названием в сети магазинов корпорации «Центр». Товары по акции представлены по специальным сниженным ценам. Цены указаны в рублях с учетом скидки. Количество акционных товаров ограничено, действительно на момент акции и может изменяться в течение акции. Цены действуют при условии оплаты товара в полном объеме в день покупки и на договоры купли-продажи: с условием о рассрочке платежа, с использованием кредитных средств банка-партнера не распространяются. Информацию о перечне товаров участвующих в акции, полный текст правил, список установленных ограничений уточняйте у продавцов. Возможны текстовые опечатки и расхождения технических характеристик в зависимости от страны производства. Товары, участвующие в акции, не могут быть оплачены с применением скидочных средств по ранее проведенным акциям. Предложение информационное, не является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах и сроках проведения узнавайте у продавцов-консультантов.

ЗАО «Корпорация Центр» Ул. Красная сибирь, 115, тц «гермес» Тел. (38341) 3-53-20, 3-53-40

Сайт: corpcentre.ru

Инн 1841021882 Огрн 1111841012623

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2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!2 недели зачеркнутых цен!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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