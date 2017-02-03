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Самым патриотическим городом региона признан Бердск

В четверг, 2 февраля, в правительстве Новосибирской области состоялось заседание совета по патриотическому и духовно нравственному воспитанию.

На заседании были представлены доклады об основных приоритетах формирования системы патриотического воспитания в Новосибирской области, а также о патриотическом воспитании учащихся школ, о результатах деятельности и перспективах развития Новосибирского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По результатам работы за 2016 год Бердск занял первое место в рейтинге муниципальных образований Новосибирской области по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вручил благодарственные письма главе Бердска Евгению Шестернину и начальнику отдела по делам молодежи Татьяне Лильбок, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

В 2016 году в Бердске прошла 10-я профильная смена «Бердская дружина» для военно-патриотических клубов. В рамках смены был проведен областной семинар для представителей 18 районов Новосибирской области по гражданско-патриотическому воспитанию.

В прошлом году 2 военно-патриотических клуба Бердска вошли в десятку лучших клубов Новосибирской области. В 2016 году исполнилось 10 лет с начала сотрудничества в сфере создания классов военно-спортивной направленности при содействии ФСБ России. 21 выпускник профильных классов поступил в профильные вузы Министерства обороны.

2016 год также ознаменовался открытием двух памятников на территории города. Были открыты Мемориал воинскому братству защитников Отечества и памятник пограничникам в Парке Победы.

В ежегодной военно-патриотической игре «Зарница» на территории Бердска принимают участие 450 учеников школ и средне-специальных учебных заведений. Ежегодно поисковый отряд «Кондор» отправляется в поисковую экспедицию в город-побратим Белый Тверской области. За 13 лет отряд провел 15 поисковых экспедиций.

Все этим достижения позволили городу Бердску стать лучшим городом в сфере военно-патриотического воспитания в Новосибирской области.

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Самым патриотическим городом региона признан Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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