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Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы

В центре Москвы, на территории одного из госучреждений на улице Казакова, 2 февраля было обнаружено тело пожилой женщины, которую предположительно загрызли собаки, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных, уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в соответствии со статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следствие займется проверкой правила содержания четырех собак, которых держат на частном охранном предприятии для охраны данной территории.

Личность погибшей установлена — это 80-летняя москвичка.

В Бердске, напомним, сейчас идет судебное разбирательство по факту нападения собак на людей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» овчарки сняли скальп и отгрызли ухо новосибирскому марафонцу, повредили позвоночник сотруднице санатория и порвали одежду другим прохожим. Владелец собак уже должен по решению суда по гражданскому делу компенсировать пострадавшим вред.

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Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы


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