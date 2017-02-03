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Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский отказал группе общественных активистов провести молебен в главном музее Санкт-Петербурга. Об этом Пиотровский заявил 2 февраля журналистам на пресс-конференции.
Как сообщает «Фонтанка», по словам Пиотровского, к нему поступила «бумажка» от группы верующих. Они хотели провести в Эрмитаже молебен в начале февраля. Однако православные получили отказ.
«Есть порядок даже и для молебнов в Эрмитаже. Он может проводиться только по решению дирекции», – объяснил свой отказ Пиотровский.
Он подчеркнул, что «посоветовался с отцом Владимиром» (Сорокиным – настоятелем церкви Спаса Нерукотворного Образа в Эрмитаже и Князь-Владимирского собора – прим. ред.).
«Когда мы начинаем говорить о серьезных вещах церковных, надо думать, читать… Надо действовать по протоколу, по моральным правилам, которые существуют для общения светских и духовных властей», – добавил глава Эрмитажа.
«Люди имеют право прийти и тихо помолиться», – считает он.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:25]
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