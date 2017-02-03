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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Оставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья, передаёт Сиб.фм.
Кандидатура Сергея Меняйло согласована и утверждена в администрации президента России. После оставки Городецкий с большой долей вероятности сможет претендовать на должность представителя Новосибирской области в Совете Федерации РФ, что обеспечит преемственность власти в регионе.
Возможная кандидатура преемника, по некоторым данным, получила одобрение действующего губернатора и бывшего полпреда по СФО Анатолия Квашнина, который также заинтересован и участвует в избрании Меняйло.
Сергей Меняйло окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова в 1983 году. Он проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой кораблей Каспийской флотилии, а также занимал руководящие должности на Черноморском флоте. Является ветераном боевых действий.
14 апреля 2014 года он стал исполняющим обязанности губернатора Севастополя, а 9 октября вступил в должность. После, 28 июля 2016 года, по указу Владимира Путина был избран полномочным представителем президента по Сибирскому федеральному округу. Его место занял Дмитрий Овсянников, ранее временно исполнявший обязанности губернатора Севастополя.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:15]
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