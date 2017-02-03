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Мнение: Конкуренты и власть «давят» отель «Крона» в Бердске

Главный инженер пансионата «Борвиха» Александр Куленок с лаборантом МУП КБУ 12 октября 2016 года произвели отбор проб воды в отеле «Крона» по адресу: Бердск, Морская, 26. В «Кроне» утверждают, что незаконно, поскольку уведомлений о предстоящем мероприятии в адрес руководства спа-отеля не поступало. Инженер отеля «Крона» Александр Сигачев пытался получить объяснения со стороны «проверяющих», но соответствующих комментариев ни от Куленка, ни от лаборанта КБУ не последовало.

После получения необходимого материала Куленок скрылся с места событий, совершив при этом наезд на пешехода — Сигачева. Вместо оказания помощи пострадавшему, он оставил место ДТП. За данное правонарушение Куленку было назначено наказание в виде арест на двое суток постановление мирового судьи от 20 октября 2016-го.

В результате совершенного наезда Сигачев получил различного рода травмы. Он незамедлительно обратился в больницу за первой медицинской помощью, прошел лечение (с открытием больничного листа). Впоследствии судебная медэкспертиза установила степень тяжести от полученных при наезде автомобиля травм.

По факту причинения вреда здоровья судья Бердского городского суда 17 января 2017 года признала Куленка виновным и назначила наказание в виде штраф в размере 4000 рублей. Постановление в законную силу не вступило. Но оно будет обжаловано юристами отеля «Крона» за мягкостью наказания, поскольку санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения прав.

Вина Куленка установлена судом, следовательно, в соответствии с законодательством, Сигичев намерен обратиться в суд за компенсацией потраченных средств на лечение, заработной платы за период отсутствия на рабочем месте, связи с нетрудоспособностью, возмещением морального вреда, а также юридических услуг.

— Руководство отеля «Крона» обращается в различные инстанции по вопросу законности произведения проб отбора воды в отеле без уведомления, без присутствия своего представителя, с целью установления справедливости и воспрепятствованию иных противоправных действий со стороны недобросовестных конкурентов и органов власти, — прокомментировали инцидент в «Кроне».

Однако в в муниципальном Комбинате бытовых услуг и в мэрии визит лаборанта считают вполне законным. Директор КБУ Александр Кожин в ответ на запрос «Кроны» отказался назвать имя лаборанта, сославшись на закон о персональных данных.

Тогдашний вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Носов в официальном ответе за подписью главы города сообщил, что КБУ как поставщик ресурсов вправе «осуществлять производственный контроль качества питьевой воды на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями». — Нарушений законодательства сотрудниками МУП «КБУ» не выявлено, — констатировал мэр Евгений Шестернин.

В полиции, куда обратилось руководство «Кроны» по факту незаконного, на его взгляд, проникновения на частную территорию, заявили, что повода для возбуждения уголовного дела нет. Участковый в ходе расследования выяснил: лаборант КБУ уведомил сотрудников отеля о своем визите по телефону. Во всяком случае полицейский ссылается на ответ Кожина. — В данном случае отсутствует событие преступления, так как своими действиями работник МУП КБУ не причинил существенного вреда, — сказано в ответе, подписанном замначальника отдела МВД по Бердску Сергеем Волгиным.

Более того, не стали возбуждать дело и в отношении руководителя «Кроны» за ложный донос, поскольку он «добросовестно заблуждался относительно общественной опасности произошедшего события».

В порядке надзора прокурор Бердска проверит законность выводов полиции. А руководству отеля «Крона» в городском отделе МВД при возникновении конфликта интересов рекомендовали обращаться в суд. Что и сделают юристы «Кроны», не считающие инцидент исчерпанным.

Новости smi2.ru

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Мнение: Конкуренты и власть «давят» отель «Крона» в БердскеМнение: Конкуренты и власть «давят» отель «Крона» в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [09:05]

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