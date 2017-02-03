В низкой успеваемости своих детей родители, как правило, винят учителей либо списывают все на знакомый многим термин СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Но в действительности в большинстве случаев у ребенка просто есть проблемы с памятью, вниманием и умением быстро и качественно воспринимать информацию. Также многих родителей волнует то, что дети сейчас почти не читают, а полностью погружены в свои гаджеты.

Сертифицированный бизнес-тренер, психолог, учредитель школ скорочтения Шамиль Ахмадуллин рассказал о существующих методиках, благодаря которым любой ребенок может стать успешным.

Шамиль Тагирович, современные родители часто сталкиваются с одной и той же проблемой: дети не хотят читать, плохо усваивают информацию и, как следствие, плохо успевают в школе. На ваш взгляд, в чем причина такой проблемы? — Большинство родителей помнят свое детство, в котором чтение было не только обязательно, но и доставляло им определенное удовольствие. Пытаясь привить любовь к чтению у своего ребенка, родители заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам, не понимая, что проблемой являются низкий уровень внимания и памяти и неумение ребенка правильно получать и воспринимать информацию. Во многом это проблема не конкретного ребенка, а всей современной образовательной системы, которая еще не успела перестроиться на современный лад. Например, еще пару сотен лет назад мастер в каком-либо деле мог передать знания своему сыну, и тот, имея лишь эти знания, мог комфортно и безбедно прожить всю свою жизнь. Сейчас же актуальны не сами знания (количество информации в мире удваивается каждые два года), а умение их быстро добывать, усваивать и использовать. И самым полезным навыком становится скорочтение, овладеть которым необходимо именно в детском возрасте.

У вас есть своя методика обучениям скорочтению? — Да, и основана она на собственном опыте и знаниях, полученных не только в России, но и зарубежом. Вопрос скорочтения меня интересовал еще со студенчества. Я прошел, наверное, все тренинги по скорочтению на территории современного СНГ и несколько тренингов в Штатах и в Германии и понял, что в действительности обучиться скорочтению можно. На основе своего опыта создал собственную методику, с помощью которой успешно обучаю взрослых.

Кто ваши ученики? — Владельцы бизнеса, топ-менеджмент и менеджмент среднего звена — именно те, кому в рамках их профессии приходится работать с огромными потоками информации. Владение скорочтением — конкурентное преимущество

Как вам пришла в голову идея обучать этому детей? — Большинство моих взрослых учеников готовы платить баснословные суммы и тратить много времени на обучение скорочтению, потому что они понимают, что это в дальнейшем сэкономит им намного больше времени и позволит заработать намного больше денег. И я подумал: «Нельзя ли обучать этому детей? Ведь обучаемость у детей намного выше, чем у взрослых! А так как обучение проходит в игровой форме, то детям это явно должно понравиться». Мы провели небольшой эксперимент: собрали контрольную группу детей в количестве пяти человек. Я адаптировал курс с учетом психологических особенностей детей, и мы начали эксперимент. Возраст группы был от 7 до 15 лет. За 10 занятий скорость чтения группы возросла в 2,36 раза, это при том что и понимание текста значительно увеличилось. Худшим результатом было увеличение скорости в 1,9 раза. Но мы тестировали не только скорость чтения, но и сравнили показатели памяти и внимания. И диагностика показала их существенное увеличение. Это послужило основой для того, чтобы мы открыли детскую школу скорочтения в Казани и успешно обучали детей этому навыку.

Ваш тренинг настолько эффективен? — Да. Результаты действительно великолепные. Зимой ко мне даже обратилось московское издательство с просьбой описать тренинг и выпустить книгу. В начале мая вышла моя книга «Как научить ребенка правильно читать и понимать прочитанное?» Это первая в России книга по детскому скорочтению. И интерес к ней просто колоссальный. Весь тираж распродался менее чем за один месяц. Это говорит о явном интересе к теме и тренингу.

А на какие проблемы чаще всего жалуются родители ваших учеников? — В основном это низкая концентрация внимания, плохая память и низкая успеваемость в школе. Но достаточно много ребят, которых родители приводят, чтобы просто обучиться этому навыку, потому что понимают, что дети, владеющие им, получают огромное конкурентное преимущество по сравнению с остальными. И особенно много тех, кто пророчит своему ребенку блестящее будущее владельца серьезного бизнеса, политика или специалиста экстра-класса.

Бывает ли так, что дети не получают результат? — Да, бывают редкие исключения. Нужно понимать, что это не какая-то магия или волшебство, а конкретный навык, и нужно желание и интерес самого ребенка.. К тому же, мы даем гарантию на результат, и возвращаем деньги, если после первых двух занятий родитель решает, что тренинг не дает эффекта его ребенку. Я понимаю, что на рынке детских образовательных и тренинговых услуг такого никто не делает, но мы работаем на результат.

Как попасть в вашу школу? — Сначала мы приглашаем родителя с ребенком на собеседование, чтобы оценить текущий уровень ребенка и скорректировать индивидуальную модель обучения. Записаться на собеседование в Бердске вы можете, позвонив по телефону +7 (383) 213-38-80 или оставив заявку на сайте www.berdsk.turboread.ru, на котором, кстати, можно подробнее ознакомиться с нашим курсом.

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