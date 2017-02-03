Новую школу в микрорайоне Южном начнут строить в 2017 году. А уже к 2019 году она распахнет свои двери для учеников. Нынешний весной проект учебного заведения должно утвердить Министерство образования РФ. Об этом рассказал первый замглавы Бердска Александр Тужик.

— Построить современную школу — это достаточно длительная и дорогая процедура. На сегодняшний момент она стоит более миллиарда рублей. Если учесть, что у нас дотационный бюджет, то собственными силами город построить школу не в состоянии. Федеральным правительством принята целевая программа по строительству школ. Город Бердск имеет заявки. Могу точно озвучить по школе в Южном. Мы уже сформировали земельный участок, земельный участок передан в Минстрой, управление капитального строительства делает всю процедуру, — отметил Александр Михайлович.

Строительство намечено на конец 2017 или начало 2018 года. Все зависит от скорости поступления финансирования из государственного бюджета.

На второй очереди — школа в микрорайоне Раздольном. В генплане уже зарезервирован участок под учебное заведение. Но пока проект не попадает в программу: в Раздольном еще слишком мало детей. Однако власти подчеркивают, что в будущем школа будет необходима. Ведь в нее могут ходить не только юные жители Раздольного, но и школьники из микрорайона-призрака Юго-Западного.

— По наполнению — то ли она будет на 500 человек, то ли на 1000 — со временем мы будем определяться. Все зависит от того, как будет двигаться застройка, — добавил Тужик.

Напомним, Бердск в этом году столкнулся с серьезной проблемой: будущим первоклассникам не хватает места школах. Властям необходимо срочно организовать дополнительно еще 12 первых классов.

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