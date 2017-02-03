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Из-за сбоя системы не проходит оплата штрафов, и человек остается должником в Бердске

Госавтоинспекция Бердска напоминает, что на оплату административного штрафа отводится 60 суток, то есть с момента вступления постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в силу (а этот момент наступает через 10 дней после вынесения постановления) у гражданина есть 60 суток, чтобы этот штраф оплатить. Если он не выполняет эту обязанность, то вступает в действие часть 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушения РФ «Неуплата административного штрафа в срок». Указанное нарушение влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Кроме того, по истечении установленного срока оплаты штрафа материалы направляются в службу судебных приставов и возбуждается исполнительное производство по взысканию штрафа.

Банк или иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц, или банковский платежный агент обязаны после уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, направлять информацию об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

Однако нередко система предоставления такой информации своевременно «не срабатывает», информация в Госавтоинспекцию не поступает, и граждане, даже произведя уплату штрафов, остаются в должниках. Особенно часто это происходит, когда оплату производят через терминалы и одной квитанцией уплачивают сразу несколько наложенных штрафов. В такой ситуации есть вероятность, что в случае совершения очередного правонарушения вас могут привлечь к административной ответственности и по ст. 20.25 (инспекторы ГИБДД при составлении административного протокола осуществляют проверку по базам данных).

Поэтому квитанции об уплаченных штрафах лучше не выбрасывать и возить с собой, чтобы в случае необходимости предъявить инспектору. Госавтоинспекция также рекомендует для того, чтобы не возникало недоразумений, предоставлять квитанции об уплате штрафов (особенно, если взысканий много или суммы штрафов достаточно велики) лично в Госавтоинспекцию по месту жительства.

Кроме того, зачастую гражданам не известно, что они имеют неоплаченные административные штрафы, так как в настоящее время широко применяются комплексы автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Госавтоинспекция города Бердска проведет специальную акцию «Узнай свои штрафы!». Во вторник (с 10.00 до 18.00), в четверг (с 10.00 до 13.00) и пятницу (с 14.00 до 18.00), граждане могут узнать о наличии либо отсутствии неоплаченных административных штрафов, позвонив в Госавтоинспекцию города Бердска по телефону: 232-86-20, а также обратившись в Госавтоинспекцию города Бердска лично (ул. Первомайская, 2, кабинет № 2).

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Из-за сбоя системы не проходит оплата штрафов, и человек остается должником в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [08:55]

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