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Подросток обманном год проработал в столичной полиции

В Москве проводят проверку после публикаций в СМИ о том, что 17-летний подросток обманным путем год проработал в столичной полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как сообщают СМИ, юноша втерся в доверие к полицейским через их служебный чат. Он переодевался в форму старшего лейтенанта и участвовал в операциях вместе с действующими сотрудниками полиции, которые ничего не подозревали.

Полицейские рассказали, что не заподозрили лжеколлегу в обмане, так как молодой человек выглядел старше своих лет. К тому же он не раз давал дельные советы по службе.

Когда после неудачной операции подростка все же разоблачили, он извинился перед полицейскими. Юноше пришлось отсидеть пять суток в изоляторе за незаконное ношение формы.

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Подросток обманном год проработал в столичной полиции

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [08:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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