USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В Бердске начался прием заявлений на летний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях, сообщил 2 февраля пресс-центр мэрии.
Заявления на летний отдых детей принимаются с 1 февраля строго в приемные дни: Понедельник: с 9.00 – 12.00 Среда: с 13.00 – 16.00 Четверг: с 13.00 – 16.00 В кабинете №2 (Грецкая Дарья Сергеевна) По адресу: ул. К. Маркса, 55
При себе иметь: копию и оригинал паспорта законного представителя, копию и оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, справку о составе семьи (выдает паспортный стол)
Заявление принимается при наличии всех необходимых документов, при условии наличия постоянной или временной регистрации ребенка на территории города Бердска.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [08:30]
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный