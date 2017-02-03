В Бердске начался прием заявлений на летний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях, сообщил 2 февраля пресс-центр мэрии.

Заявления на летний отдых детей принимаются с 1 февраля строго в приемные дни: Понедельник: с 9.00 – 12.00 Среда: с 13.00 – 16.00 Четверг: с 13.00 – 16.00 В кабинете №2 (Грецкая Дарья Сергеевна) По адресу: ул. К. Маркса, 55

При себе иметь: копию и оригинал паспорта законного представителя, копию и оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, справку о составе семьи (выдает паспортный стол)

Заявление принимается при наличии всех необходимых документов, при условии наличия постоянной или временной регистрации ребенка на территории города Бердска.

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