Владимир Путин подписал указ об увольнении 16 генералов МВД, МЧС и СКР. Среди них – несколько глав региональных управлений. Причины кадровых перестановок не уточняются

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. Документ опубликован в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.

В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по Карачаево-Черкеской Республике, генерал-майор полиции Казимир Боташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.

Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко, а также главы Приволжского и Дальневосточного региональных центров, генерал-полковник Игорь Паньшин и генерал-лейтенант Александр Соловьев.

Своей должности также лишился руководитель следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, генерал-майор Аркадий Сынгаевский.

Еще двое генералов из МЧС — глава департамента территориальной политики Юрий Ковалев и глава ГУ МЧС по Бурятии Виктор Михайлов — уволены с военной службы.

Этим же указом Путин назначил Олега Камшилова новым прокурором Крыма. Новым главой следственного управления СКР по Севастополю стал Виктор Танифа.

Причины кадровых перестановок не уточняются.

Источник: РБК

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