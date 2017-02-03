USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Новосибирск занял 44 место в рейтинге устойчивого развития городов России. Он вошел в тройку лидеров среди городов Сибирского федерального округа, немного уступив лишь Омску и Абакану. Среди городов-миллионеров Новосибирск стал десятым из 15, опередив такие города как Воронеж, Самару, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. Второй по величине город Новосибирской области — Бердск занял 147 место в рейтинге, сообщили в агентстве «Эс Джи Эм».
Рейтинг построен для 179 городов Российской Федерации с населением свыше 100 тыс. человек (всего в России 1112 городов). Позиции городов в рейтинге определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).
Результаты рейтинга устойчивого развития городов позволяют выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [07:50]
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный