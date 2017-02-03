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В рейтинг устойчивого развития городов попал Бердск

Новосибирск занял 44 место в рейтинге устойчивого развития городов России. Он вошел в тройку лидеров среди городов Сибирского федерального округа, немного уступив лишь Омску и Абакану. Среди городов-миллионеров Новосибирск стал десятым из 15, опередив такие города как Воронеж, Самару, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. Второй по величине город Новосибирской области — Бердск занял 147 место в рейтинге, сообщили в агентстве «Эс Джи Эм».

Рейтинг построен для 179 городов Российской Федерации с населением свыше 100 тыс. человек (всего в России 1112 городов). Позиции городов в рейтинге определены на основе 31 показателя, оценивающего три основные области устойчивого развития: экономическую, экологическую и социальную (включая демографическую).

Результаты рейтинга устойчивого развития городов позволяют выделить группы лидирующих и отстающих муниципалитетов.

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В рейтинг устойчивого развития городов попал Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [07:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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