Новосибирская область вошла в число регионов России, которые получат субсидии, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета по ряду государственных программ. Общий объем средств, предусмотренных для Новосибирской области, составляет 545 млн рублей. Соответствующие документы подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №131-р от 28.01.2017 года, принято решение направить из федерального бюджета в регионы 25 млрд рублей по государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы». Субсидия направлена на софинансирование расходов, возникающих у субъектов РФ при реализации региональных программ создания новых школьных мест. Новосибирская область получит на данные цели 340,4 млн рублей. Средства субсидии направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации.

В регионе в рамках программы для решения задачи обеспеченности новыми местами в общеобразовательных учреждениях в 2016 году на условиях софинансирования был построен первый объект – школа №212 на Горском жилмассиве Новосибирска, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Другим распоряжением правительства РФ №129-р от 28.01.2017 года распределены субсидии в объеме 7,5 млрд рублей между бюджетами субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодёжного предпринимательства. Новосибирская область получит на эти цели 150,4 млн рублей – среди регионов Сибирского федерального округа, куда направляются средства по данному распоряжению, это самый большой по размеру объем субсидии.

Отметим, что по данному направлению в нашем регионе также ведется активная работа – соответствующая областная госпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» была одобрена на прошлом заседании Правительства региона, ее общий объем финансирования составит 17,3 млрд рублей.

Кроме того, пакет документов, подписанных председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 28.01.2017 года, предусматривает предоставление Новосибирской области 29,7 млн рублей на софинансирование в сфере создания и модернизации объектов АПК, приобретения техники и оборудования (распоряжение №122-р) и 24,4 млн рублей на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы» (распоряжение №121-р).

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