Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Европарламент дал добро на въезд без виз жителям Грузии в ЕС

Европарламент в четверг, 2 февраля, на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях ее гражданами стран «Шенгенской зоны».

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, отмечалось, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению безвизового режима Грузии.

Безвизовый режим для граждан Грузии вступит в силу одновременно с запуском механизма заморозки безвизовых режимов ЕС с третьими странами, который предполагается в марте. Решение о таком механизме утверждено Европарламентом 15 декабря прошлого года, но пока находится в переводе на все языки ЕС.

Механизм предусматривает, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз может приостановить безвизовый режим, передает «Интерфакс».

Граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.

В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении Грузии безвизового режима, но были и те, в частности, депутаты от Великобритании и Голландии, кто посчитал это решение преждевременным.

В итоге за отмену виз проголосовали 553 европарламентария, против — 66.

Депутаты аплодисментами поздравили находившуюся в зале делегацию парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Спикер заявил грузинским журналистам в Брюсселе, что «сегодняшнее решение Европарламента — это заслуга всех граждан Грузии, поддерживающих идею евроинтеграции, заслуга парламента, правительства, политиков».

«Наконец ЕС сделал шаг вперед в признании прогресса в выполнении Грузией требований безвизового режима, — заявил, комментируя это решение, представитель фракции европейских либералов и демократов Пятрас Ауштрявичюс. — Строя мосты, а не стены, ЕС должен быть открыт для своих партнеров, которые делают все возможное для подтягивания к европейским стандартам. Поэтому я надеюсь на быстрое решение вопроса о визовой либерализации с Украиной в ближайшем будущем».

В коммюнике фракции отмечается, что безвизовый режим среди прочего повысит привлекательность Грузии для населения Абхазии и Южной Осетии и будет содействовать тем самым мирному разрешению конфликта в стране.

В резолюции говорится, что Тбилиси выполнил все контрольные показатели плана по либерализации визового режима, и подчеркивается, что «непрерывное выполнение Грузией этих критериев, особенно в части борьбы с организованной преступностью, будет должным образом контролировать (Европейская) Комиссия».

Для вступления в силу безвизовый режим для Грузии должен быть утвержден Советом ЕС.

Безвизовый режим действует в Шенгенском пространстве, в которое входят 22 государства-члена ЕС (все, кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также не входящие в ЕС Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Ранее член Европарламента, докладчик по Грузии Мария Габриэль заявила журналистам, что из-за необходимости решения ряда технических вопросов граждане республики смогут без виз посещать страны ЕС только с конца марта.

Новости smi2.ru

  • Шахматист из Бердска стал бронзовым призером Европы (слайд-шоу) (3)
  • Что писал Федор Достоевский о славянах Европы (18)
  • Что за женщина стоит около «Европы» с табличкой «Помогите ребенку»? (9)
  • Хочешь в Европу? Просто следуй этим правилам! (49)
  • Хинкали, которые готовят в Грузии, не найти в Бердске (1)
Европарламент дал добро на въезд без виз жителям Грузии в ЕС

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [07:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы

Все новости

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: