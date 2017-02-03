Европарламент в четверг, 2 февраля, на пленарном заседании проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при краткосрочных посещениях ее гражданами стран «Шенгенской зоны».

На заседании Европарламента, которое транслировали грузинские телеканалы в прямом эфире, отмечалось, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению безвизового режима Грузии.

Безвизовый режим для граждан Грузии вступит в силу одновременно с запуском механизма заморозки безвизовых режимов ЕС с третьими странами, который предполагается в марте. Решение о таком механизме утверждено Европарламентом 15 декабря прошлого года, но пока находится в переводе на все языки ЕС.

Механизм предусматривает, что в случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз может приостановить безвизовый режим, передает «Интерфакс».

Граждане Грузии, которые имеют биометрический паспорт, получат право на въезд в ЕС без визы на 90 дней в течение 180 дней для деловых, туристических или семейных целей, но без права трудоустройства.

В ходе состоявшихся дебатов большинство европарламентариев поддержало решение о предоставлении Грузии безвизового режима, но были и те, в частности, депутаты от Великобритании и Голландии, кто посчитал это решение преждевременным.

В итоге за отмену виз проголосовали 553 европарламентария, против — 66.

Депутаты аплодисментами поздравили находившуюся в зале делегацию парламента Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Спикер заявил грузинским журналистам в Брюсселе, что «сегодняшнее решение Европарламента — это заслуга всех граждан Грузии, поддерживающих идею евроинтеграции, заслуга парламента, правительства, политиков».

«Наконец ЕС сделал шаг вперед в признании прогресса в выполнении Грузией требований безвизового режима, — заявил, комментируя это решение, представитель фракции европейских либералов и демократов Пятрас Ауштрявичюс. — Строя мосты, а не стены, ЕС должен быть открыт для своих партнеров, которые делают все возможное для подтягивания к европейским стандартам. Поэтому я надеюсь на быстрое решение вопроса о визовой либерализации с Украиной в ближайшем будущем».

В коммюнике фракции отмечается, что безвизовый режим среди прочего повысит привлекательность Грузии для населения Абхазии и Южной Осетии и будет содействовать тем самым мирному разрешению конфликта в стране.

В резолюции говорится, что Тбилиси выполнил все контрольные показатели плана по либерализации визового режима, и подчеркивается, что «непрерывное выполнение Грузией этих критериев, особенно в части борьбы с организованной преступностью, будет должным образом контролировать (Европейская) Комиссия».

Для вступления в силу безвизовый режим для Грузии должен быть утвержден Советом ЕС.

Безвизовый режим действует в Шенгенском пространстве, в которое входят 22 государства-члена ЕС (все, кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также не входящие в ЕС Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Ранее член Европарламента, докладчик по Грузии Мария Габриэль заявила журналистам, что из-за необходимости решения ряда технических вопросов граждане республики смогут без виз посещать страны ЕС только с конца марта.

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