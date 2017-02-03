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Очень добрый и общительный

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Катерина:

На ул. Луговской, 100, подъезд 1 найден взрослый кот. Очень добрый и общительный. Ждет своих хозяев.

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Очень добрый и общительныйОчень добрый и общительныйОчень добрый и общительный

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [05:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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