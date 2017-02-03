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На ул. Луговской, 100, подъезд 1 найден взрослый кот. Очень добрый и общительный. Ждет своих хозяев.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 февраля 2017 г. [05:35]
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