Российские власти нарушили права основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на свободу мирных собраний и справедливый суд. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который удовлетворил семь жалоб политика на задержания, штрафы и административные аресты. Россия должна будет заплатить Навальному €63,7 тыс. компенсации, сообщается на сайте суда. €50 тыс. оппозиционеру присудили в качестве компенсации морального вреда, почти €1 тыс. — за материальный ущерб и почти €12,7 тыс. — за судебные издержки.

Жалобы Навального

Речь идет о жалобах, которые адвокаты Навального Константин Терехов и Ольга Михайлова подавали в ЕСПЧ с мая 2012 по июнь 2014 года.

Первая жалоба относится к событиям 2012 года, когда после инаугурации президента оппозиционеры устроили в центре Москвы серию акций протеста. Навальный был задержан рано утром 9 мая во время народных гуляний на Баррикадной улице. В обращении в Страсбург подчеркивается, что политик и его соратники не перекрывали улиц, не шумели и не несли транспарантов. По мнению представителей Навального, задержание было связано не с поведением оппозиционера, а с распоряжением властей: соратников Навального вскоре отпустили, а на самого оппозиционера составили протокол и вскоре присудили ему 15 суток административного ареста. В постановлении мирового судьи утверждалось, что основатель ФБК выкрикивал антиправительственные лозунги и несколько раз до задержания получал предупреждения от полицейских. ​

Вторая жалоба касается задержания на митинге после выборов президента 5 марта 2012 года. В третьем и четвертом обращениях речь идет о двух задержаниях 8 мая 2012 года, на следующий день после инаугурации президента, когда улицы центра были перекрыты для автотранспорта и пешеходов, а «передвижение граждан группами было фактически запрещено». Тогда Навального задерживали дважды с промежутком в несколько часов. Еще одно задержание произошло в октябре того же года, когда оппозиционеры устроили серию одиночных пикетов у Следственного комитета против «политических репрессий, устрашения, насилия, беззаконных арестов и фальсифицированных обвинений». Политику тогда вменили, что он перекрыл дорогу и не выполнял распоряжения полицейских.

В феврале 2014 года Навальный вновь был задержан дважды за день: сначала у Замоскворецкого суда, куда он пришел поддержать подсудимых по «болотному делу» в день оглашения приговора, а затем во время стихийного собрания на Тверской улице; по итогам второго задержания оппозиционер получил семь суток ареста.

Позиция сторон

Представители Навального считают, что Россия в каждом описанном случае нарушила в отношении него статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где речь идет о праве на свободу собраний. ​По мнению заявителя, вмешательство государства в его право на мирные собрания было необоснованным. Суды, вынося решения о штрафах и арестах, нарушили право Навального на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 6 конвенции, убежден оппозиционер. По его мнению, судьи практически всегда отказывались принимать во внимание показания свидетелей и видеозаписи, доказывающие, что политик не нарушал закон, при этом они всегда безоговорочно доверяли показаниям полицейских. Как пояснил РБК адвокат Терехов, в отдельных случаях суды фактически брали на себя роль обвинения.

Навального, по его мнению, незаконно лишали свободы, нарушая, таким образом, статью 5 конвенции. Также Терехов указывает на статью 14 о запрете дискриминации: действия властей были политически мотивированными. Адвокат сообщил, что в одном случае основанием для задержания было то, что митинг был согласован до 9 часов вечера, однако к этому времени еще не закончился, — в аналогичной ситуации провластные акции не разгоняют, а их лидеров не задерживают.

Представитель России в ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгий Матюшкин возражал, что в каждом случае Навальный пытался возглавить несогласованные уличные акции. Полиция пресекала их в рамках закона, а суды справедливо признавали Навального нарушителем.

«Право заявителя на свободу мирных собраний ограничено законодательством страны, что необходимо для предупреждения нарушений и преступлений», — отмечал Матюшкин. Протестующие могут обойтись без предварительного уведомления властей об уличной акции в некоторых обстоятельствах, однако в случае Навального таких обстоятельств не было.

ЕСПЧ признал все жалобы обоснованными, установив, что в семи случаях были нарушены права на свободу собраний и личную неприкосновенность, а в шести случаях — право на справедливый суд. Суд пришел к выводу, что задержание и арест Навального имели «обескураживающий эффект для него и других участников протестных митингов, удерживая их от участия в оппозиционной политике». Судья Келлер в своем особом мнении указала, что по аналогичным делам суд присуждал компенсацию морального вреда €25 тыс. за один эпизод нарушения, а в деле Навального присудил лишь €50 тыс. за семь эпизодов. По ее мнению, компенсация основателю ФБК могла бы быть в несколько раз больше.

По словам руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, если российская сторона не обжалует это решение ЕСПЧ, оно вступит в силу через три месяца после публикации. В этом случае «власти обязаны выплатить компенсацию в течение трех месяцев». Чиков добавил, что Россия активно пользуется своим правом обжаловать решения ЕСПЧ. «В последнее время российские власти всячески оттягивают момент [вступления решения ЕСПЧ в силу. — РБК], обжалуя каждое выносимое ЕСПЧ решение в Большой палате Европейского суда. Большая палата эти жалобы не принимает, но это позволяет отсрочить на несколько месяцев вопрос вступления решения в силу».

Предыдущее решение

В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного, Петра Офицерова, на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «​Кировлеса», а также права, закрепленные ст.7 (право получить наказание на основании закона).

ЕСПЧ установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности, и присудил заявителям по €8 тыс. в качестве возмещения морального вреда. Суд также постановил, что Россия должна выплатить Навальному чуть больше €48 тыс., а Офицерову — почти €23 тыс. для компенсации судебных издержек.

В ноябре Верховный суд на основании решения Страсбургского суда отменил приговор и отправил «дело «Кировлеса» на повторное рассмотрение.

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