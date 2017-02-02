Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вернут тепло в замерзшие квартиры чиновники Бердска

Чиновники взяли на контроль «погоду» в квартирах бердчан, которые жалуются на холод. Как сегодня, 2 февраля, рассказали в администрации Бердска, за ситуацией следит вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.

По словам Ларисы Владимировны, тепло возвращают в плановом режиме, срывов и нарушений теплопадачи контролеры не нашли. Жалобы в мэрию от жителей единичны, но специалисты реагируют на каждую: оперативно выезжают на место, информируют управляющие компании и вместе с КБУ решают проблемы, говорят в мэрии. И утверждают, что во многих случаях владельцы квартир сами виноваты в сбоях отопления.

— Отработали по ул. Первомайской, 21: собственники первых этажей внесли изменения в существующую систему водоснабжения. Проведено обследование по ул. К. Маркса, 66 — выяснилось, что жильцами проведены изменения системы отопления, что привело к уменьшению площади прогрева. Проверены и другие адреса, — сообщила Степанова.

О массовых жалобах бердчан на холод в квартирах руководители УК сообщили вчера, 1 февраля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», домоуправители считают, что КБУ экономит на топливе и котельные «Вега» и «ТГК-1» дают тепла меньше, чем положено.

Новости smi2.ru

  • Флюорограф за 6 млн рублей для больницы Бердска просит власть у минздрава (3)
  • Ультразвуковая диагностика в клинике «Медпрактика» (4)
  • У папы Римского Франциска обнаружили рак мозга (0)
  • Сходил в горбольницу и остался доволен (38)
  • Рак молочной железы подозревают у 8 участниц «Розовой ленточки» в Бердске (0)

Вернут тепло в замерзшие квартиры чиновники Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [17:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы

Все новости

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: