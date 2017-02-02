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Чиновники взяли на контроль «погоду» в квартирах бердчан, которые жалуются на холод. Как сегодня, 2 февраля, рассказали в администрации Бердска, за ситуацией следит вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.
По словам Ларисы Владимировны, тепло возвращают в плановом режиме, срывов и нарушений теплопадачи контролеры не нашли. Жалобы в мэрию от жителей единичны, но специалисты реагируют на каждую: оперативно выезжают на место, информируют управляющие компании и вместе с КБУ решают проблемы, говорят в мэрии. И утверждают, что во многих случаях владельцы квартир сами виноваты в сбоях отопления.
— Отработали по ул. Первомайской, 21: собственники первых этажей внесли изменения в существующую систему водоснабжения. Проведено обследование по ул. К. Маркса, 66 — выяснилось, что жильцами проведены изменения системы отопления, что привело к уменьшению площади прогрева. Проверены и другие адреса, — сообщила Степанова.
О массовых жалобах бердчан на холод в квартирах руководители УК сообщили вчера, 1 февраля, на заседании штаба по прохождению отопительного сезона. Как писал «Курьер. Среда. Бердск», домоуправители считают, что КБУ экономит на топливе и котельные «Вега» и «ТГК-1» дают тепла меньше, чем положено.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [17:45]
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