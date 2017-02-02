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Скончался лыжник при столкновении со сноубордисткой из Новосибирска в Шерегеше

На горнолыжном курорте Шерегеш лыжник умер после столкновения со сноубордисткой, рассказали в управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным СКР, трагический инцидент произошел на горе Зеленая 1 февраля около 11.00. Лыжник спускался и на скорости столкнулся со сноубордисткой, после чего упал. Девушка вызвала спасателей, однако к моменту их прибытия на гору мужчина скончался.

Погибший — 31-летний турист из Нефтеюганска. Сноубордистка — из Новосибирска. Она в результате столкновения не пострадала.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил свои соболезнования семье погибшего горнолыжника. В связи с инцидентом на курорте глава Кузбасса потребовал проверить состояние трасс и подъемников.

Туристов, отдыхающих на Шерегеше, попросили быть внимательней при спусках и соблюдать меры безопасности.

СК проводит доследственная проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб лыжник. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего.

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Скончался лыжник при столкновении со сноубордисткой из Новосибирска в Шерегеше

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [17:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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