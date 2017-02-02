USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
На горнолыжном курорте Шерегеш лыжник умер после столкновения со сноубордисткой, рассказали в управлении Следственного комитета по Кемеровской области.
По данным СКР, трагический инцидент произошел на горе Зеленая 1 февраля около 11.00. Лыжник спускался и на скорости столкнулся со сноубордисткой, после чего упал. Девушка вызвала спасателей, однако к моменту их прибытия на гору мужчина скончался.
Погибший — 31-летний турист из Нефтеюганска. Сноубордистка — из Новосибирска. Она в результате столкновения не пострадала.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил свои соболезнования семье погибшего горнолыжника. В связи с инцидентом на курорте глава Кузбасса потребовал проверить состояние трасс и подъемников.
Туристов, отдыхающих на Шерегеше, попросили быть внимательней при спусках и соблюдать меры безопасности.
СК проводит доследственная проверка по факту несчастного случая, в результате которого погиб лыжник. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [17:30]
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!
[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск
[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: юго-западный
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.
Пасмурно, ветер: южный