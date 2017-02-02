Еще двоих свидетелей по делу о нападении трех немецких овчарок на новосибирского спортсмена Владимира Варакуту выслушала вчера, 1 февраля, судья участка №2 мирового суда Бердска Любовь Майдан.

Свои показания дали супруга подсудимого Бориса Напольских Ольга и бывший участковый поселка Новый, где 18 января 2015 года и произошла кровавая сцена. Напомним, пенсионера Напольских обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ). По мнению следствия, именно из-за его безалаберности в содержании домашних хищников чуть не погиб бегун из Академгородка. Как рассказывал «Курьер.среда. Бердск», подсудимый отказался закрыть дело по амнистии и за истечением срока давности: хочет отстоять свою невиновность.

«Спокойные и ласковые»

Несмотря на то, что судья напомнила о конституционном праве отказаться свидетельствовать против супруга, госпожа Напольских решила говорить. Своих питомиц, которых у супружеской четы всегда было несколько, она назвала «спокойными и очень ласковыми». По словам Ольги Анатольевны, большую часть времени они находятся в доме, вольготно развалившись на диване.

— В основном возили за территорию, выезжали, скажем, за «Жемчужину» «санаторий в Речкуновской зоне отдыха — прим. ред.) — покупаться летом и зимой, чтобы они могли поехать, — рассказала о том, как выгуливали собак, их хозяйка.

Напомним, в материалах уголовного дела есть диктофонная запись свидетеля Игоря Малькова. Он жил в загородном дом недалеко от места, где от зубов овчарок пострадал новосибирец. Обеспокоенный мужчина решил узнать, миновала ли опасность, и случайно встретил некую даму недалеко от зеленого коттеджа Напольских. Незнакомка рассказала, что это их псы чуть не загрызли людей — и показала на тот самый коттедж. Однако Ольга Анатольевна утверждает, что это была не она. Мол, с больными ногами она даже не выходит из дома. Но почему-то, спустя год, Борис Александрович заявил на Малькова в полицию, потому что тот влез в его личную жизнь…

Видео Елены Меновщиковой

Адвокат подсудимого Иван Дьяченко расспросил супругу своего подзащитного об Олеге Соболеве, который около года жил у Напольских — помогал по хозяйству за кров и еду. Именно под его присмотром, считает следствие, собаковод оставил пятерых сук — Берту, Ладу, Герду, Линду и Милку в тот роковой день.

Назвать такой поступок ответственным никак нельзя: уж очень Соболев был падок на спиртное и нередко напивался до потери чувств — об этом говорили и свидетели, и сам «работодатель» еще в гражданском процессе. Но Ольга Анатольевна уверяет: приживалец не ухаживал за собаками и, тем более, не мог выйти с ними на прогулку за ограду.

Собаки штурмуют забор

А вот Абакару Асанову, который в 2015 году был поселковым участковым и разбирался в случившемся, дня через два открыл дверь именно Соболев — он был пьян. По двору спокойно бегали несколько немецких овчарок. Хозяина коттеджа в тот день дома не оказалось: он уехал то ли в Томск, то ли в Новосибирск.

— Выяснилось, что именно в интересующий период одна из собак, со слов данного гражданина (Соболева — прим. ред.), выбежала, и потом приехал сам подсудимый и стал искать данную собаку. Где искал, сколько — толком мне не пояснил, но сказал, что где-то в районе леса, — вспоминает Абакар Алиевич, вызванный в суд свидетелем.

Потом Напольских ждал административный штраф — 1000 рублей за ненадлежащее содержание собак. На тот момент полицейский отказал в возбуждении уголовного дела: тяжело пострадавшего Владимира Николаевича выхаживали бердские медики и до тщательной проверки было еще далеко.

Видео Елены Меновщиковой

Защитника подсудимого очень удивило, что хозяином напавших на Варакуту зверей сочли именно Напольских: сбежала одна собака, а бегуна терзали три. Асанов пояснил, что в дом к Борису Александровичу он пришел, потому что жители Нового указывали именно на его псов, хотя до этого жалоб в адрес владельца не было. «Рассказывали, что у него есть собаки, и что периодически они выбегают за территорию. Была еще информация от граждан, что он выгуливал их в лесном массиве», — вспоминает Асанов.

Попытку побега одной из любимиц Напольских бывший участковый видел и сам. Когда он пришел проверить, исправил ли оштрафованный житель условия содержания животных, по забору из сетки-рабицы карабкалась вверх одна из особей…

Приблизиться к решению на этом заседании не удалось. В следуюий раз, 21 февраля, свои показания должны дать и другие свидетели: полицейский и прохожий, который нашел окровавленного Варакуту. Кстати, в этот же день подсудимый и потерпевший встретятся в областном суде: там Напольских хочет оспорить решение Бердского горсуда по проигранному гражданскому делу.

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