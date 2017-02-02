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2,5 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» за сутки подали россияне

Россияне в среду 1 февраля, когда началось действие третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре», который позволяет всем россиянам получить участок в этом регионе, подали 2,5 тысячи заявок, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

«За день зафиксировано 182 тысячи заходов (на сайт «НаДальнийВосток.РФ»). Если говорить об «уникальных посетителях» — их 149 тысяч. Для сравнения — вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов или 19 тысяч «уникальных» посещений», — сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка, слова которого приводятся в сообщении.

По словам главы Минвостокразвития, большой интерес к программе по выделению «дальневосточного гектара» проявили жители из разных регионов. «На первом месте — Москва и Московская область. За сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область — приближается к 10 тысячам. Далее идут Приморье — 8 тысяч заходов, Хабаровск — 5 тысяч, Республика Саха (Якутия) — 3 тысячи и Краснодарский с 2,5 тысячами посещений сайта», — сказал Галушка.

Наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Больше всего «гектаром» интересуются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Это 47% заявок от всех поступивших, добавил министр.

Отмечается, что в среду из-за наплыва посетителей замедлилась работа информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», через которую можно подать заявку на «дальневосточный гектар». Росреестр будет дорабатывать систему и увеличит ее нагрузку.

По словам замруководителя Росреестра Андрея Приданкина,слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития, сайт «НаДальнийВосток.РФ» изначально был ориентирован на 5 тыс. заходов одновременно. К 1 февраля мощности были увеличены в три раза, до 15 тыс. посетителей. Однако в среду нагрузка превысила 17 тыс. человек, что замедлило работу системы, но сайт выдержал нагрузку.

Как сообщалось, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар предоставляется всем гражданам РФ, независимо от их места жительства.

Всего с начала реализации проекта поступило более 44 тысяч заявок на получение гектара, передает «Интерфакс».

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2,5 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» за сутки подали россияне

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [16:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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