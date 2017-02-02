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Днем в четверг, 2 февраля, в Первомайском районе Новосибирска тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути.
Как сообщают новосибирские СМИ со ссылкой на сибирское управление МВД на трснпорте, инцидент произошел на ул. Одоевского, недалеко от станции Матвеевка.
По предварительным данным, девушка 20–25 лет на вид вышла на регулируемый железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий звуковой сигнал и красный свет светофора.
— Машинист тепловоза ее увидел, пытался, конечно, затормозить, сигналил, но женщина его не услышала, — рассказали в транспортной полиции.
По данным ведомства, пострадавшая девушка была в наушниках и, как утверждают свидетели, при переходе железной дороги вообще не смотрела по сторонам. В полиции уточнили, что девушка осталась жива, врачи увезли ее в реанимацию.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [16:15]
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