Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Девушку в наушниках сбил тепловоз в Новосибирске

Днем в четверг, 2 февраля, в Первомайском районе Новосибирска тепловоз сбил девушку в наушниках, которая пыталась перейти железнодорожные пути.

Как сообщают новосибирские СМИ со ссылкой на сибирское управление МВД на трснпорте, инцидент произошел на ул. Одоевского, недалеко от станции Матвеевка.

По предварительным данным, девушка 20–25 лет на вид вышла на регулируемый железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий звуковой сигнал и красный свет светофора.

— Машинист тепловоза ее увидел, пытался, конечно, затормозить, сигналил, но женщина его не услышала, — рассказали в транспортной полиции.

По данным ведомства, пострадавшая девушка была в наушниках и, как утверждают свидетели, при переходе железной дороги вообще не смотрела по сторонам. В полиции уточнили, что девушка осталась жива, врачи увезли ее в реанимацию.

Новости smi2.ru

  • Видео: Насмерть задавил товарняк 18-летнего пешехода в Бердске (19)
  • Сбила насмерть электричка под Бердском супругов из Новосибирска (2)
  • Поезд насмерть сбил жителя поселка Евсино (2)
  • Насмерть сбила искитимская электричка в Бердске жителя Новосибирска (3)
  • Насмерть сбил школьницу грузовой поезд в Алтайском крае (2)
Девушку в наушниках сбил тепловоз в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [16:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы

Все новости

[09:50] 2 недели зачеркнутых цен!

[09:50] Самым патриотическим городом региона признан Бердск

[09:40] Собаки насмерть растерзали 80-летнюю женщину в центре Москвы


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: юго-западный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 72%

03 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 79%

04 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 5.3 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 80%

05 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: