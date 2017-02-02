В конном клубе «Аллюр» под Бердском, где обрушилась крыша, сменился директор. Сообщение об этом появилось в официальном сообществе клуба «Вконтакте» 2 февраля. Как следует из поста, с 26 января «Аллюром» руководит Наталья Киларь.

— Почему директором назначена именно я? У меня за плечами более 15-ти лет управленческого опыта, я действующий консультант в сфере управления персоналом, и я очень люблю наш клуб.Надеюсь, что мои навыки управления принесут реальную пользу «Аллюру», — рассказала Наталья.

По словам нового директора, прежний руководитель клуба Римма Воротникова не может исполнять обязанности по состоянию здоровья.

Напомним, 19 января 2017 года во время тренировок обрушилась крыша крытого манежа «Аллюра». Под завалами погибли двое — 15-летняя наездница из Бердска Анастасия Андреева и 45-летний тренер Вячеслав Базюра. Еще двое получили травмы. Скончалось три лошади, одно животное удалось спасти. Сразу же после трагедии возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двоих и более людей». Обвинение предъявили владельцу клуба Игорю Воротникову. Он помещен под домашний арест. По предварительной версии, крыша не выдержала веса снега. А сама конструкция манежа была ненадежной.

— Мы активно сотрудничаем со следствием: выяснить причины трагедии для нас — дело принципа, — подчеркнула Киларь в своем сообщении. — Мы участвуем в общественной поддержке семьям пострадавших, собранные пожертвования будут направлены на лечение.

Сразу после смертельного происшествия занятия в «Аллюре» были отменены. Но теперь они возобновились. По словам Киларь, продолжаются сеансы иппотерапии, тренировки, конные прогулки и постой. Более того, в ближайшее время клуб откроет спортивное отделение. Но отменены все праздничные мероприятия

— Обещаю, что и я и коллектив КК «Аллюр», сделаем все возможное, чтобы конный спорт приносил всем нашим ученикам только радость! — заявила новый руководитель клуба и добавила, что всему коллективу «Аллюра» сейчас нужна поддержка.

В группе продолжают выражать соболезнования по поводу кончины тренера и наездницы. И желают аллюровцам сил, чтобы пережить печальные события и двигаться дальше.

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