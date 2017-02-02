С 1 марта изменится схема движения маршрута №2 «Вокзал – микрорайон Юго-Восточный», сообщил пресс-центр мэрии Бердска.

— По многочисленным просьбам бердчан и по результатам опроса, проведенного отделом транспорта и дорожного хозяйства, с 1 марта изменится схема движения муниципального маршрута №2, — уточнили в мэрии.

Автобусы будут ходить до остановки «Санаторий Бердский», а 3 рейса в день будут перевозить пассажиров до остановки «Новое кладбище».

В октябре 2016 года маршрут уже меняли по просьбам бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Он стал охватывать большее количество улиц Юго-Восточного. А заезд автобуса в Красный Сокол — зеленую зону Бердска отменили в июне прошлого года, посчитав неэффективным и нецелесообразным.

Но бердчанам не понравилась такая схема движения. Они обращались с открытым письмом к мэру Евгению Шестернину с просьбой сохранить путь до зеленой зоны, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». После этого мэрия объявила голосование за варианты маршрута №2.

Судя по всему, новая схема движения «двойки» устроит всех — автобус объезжает весь город от городского кладбища до пляжа «Старый Бердск».

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