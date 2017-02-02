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Разносторонним развитием и социализацией ребенка нужно заниматься с раннего возраста. Это понимают все родители. Однако в государственных дошкольных учреждениях большие группы, в которых невозможно уделить внимание ребенку в индивидуальном порядке. Заботу о каждом без исключения ребенке в полной мере оказывают в частных садах.
Как показывает опыт детского центра «Сказочная страна», благодаря его концепции дети быстро и хорошо адаптируются к школе. Их отличает более высокая общая стабильность, социальность — умение найти себя в коллективе сверстников, творческая активность, спонтанность и непосредственность.
В чем особенности детского центра «Сказочная страна» в Новом поселке? -Разновозрастной состав группы, где малыши учатся у старших, а старшие учатся заботиться о младших. -Ритмический распорядок дня, недели, года. -Особенности эстетики интерьера и игрушек: натуральные природные материалы в мебели, тканях, игрушках ручной работы. -Совместное творчество воспитателя и детей. -Активная вовлеченность родителей. -Элементы русской народной культуры. -Развивающие игры, художественная деятельность, занятия музыкой, рукоделие, сказки.
Еще одна особенность центра — педагоги — профессионалы своего дела, с большим опытом качественной работы. Коллектив отличается креативностью, лабильностью, большой любовью к детям и индивидуальным подходом. В работе используются в игровой деятельности элементы развивающей программы Н.Е.Вераксы «От рождения до школы» соответствующей стандартам.
А также в центре с детьми работают специалисты: логопед, психолог, кинезиолог. С каждым ребенком, по желанию, ведется индивидуальная работа, составляется программа. Кроме того, открывается группа детского сада для детей с ограниченными возможностями.
Родители всегда рядом Уникальная идея детского центра: родители могут заниматься вместе с детьми, играя с ними или уделяя время своему развитию, наблюдая за процессом развития и своего ребенка.
Наш родительский клуб включает в себя как занятия с детьми, так и индивидуальные — кулинария, вязание, шитье, дизайн интерьера и прочее творчество. Кроме того, для мам работают секции йоги, фитнеса и танцев.
Ребенку и вам будет интересно!
Центр предоставляет низкую стоимость услуг за счет удаленности от Бердска. «Сказочная страна» находится по адресу: п. Новый, переулок Энгельса, 4, сразу за ДК «Октябрь». Проезд из Бердска: авт. №19, остановка рядом с ДК «Октябрь». Запись по т. +7 913 727 96 60 detcentr.com, vk.com/newdreamland
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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 02 февраля 2017 г. [15:45]
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