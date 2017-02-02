В этом году городской историко-художественный музей Бердска проводит немало акций, приуроченных к своему полувековому юбилею.

— Это так называемые мотивационные акции, которые мы предлагаем для посетителей. Мы уже привыкли, что когда идем в магазин и там нам говорят: сейчас вы сделали покупку, во второй раз получите скидку. Где-то за покупку баллы начислят. А иногда и подарок дадут. Мы решили, что музей ничем не хуже магазинов, а даже в сто раз лучше, поэтому предлагаем несколько акций. Они начнут действовать сразу после публичного оглашения, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий Марина Янеева.

Первая акция «Купи пять билетов в музей и получи еще пять бесплатно». Допустим, начинается выставка, объясняет Марина Анатольевна. На нее приходят пять человек. Они могут приходить не вместе, а в течение всей выставки. Но корешки билетов должны сохранить. И в один из дней предъявляют пять корешков сотруднику музея. За эти корешки вручат пять билетов на другую выставку.

Следующая акция «Собери 50 наклеек и получи смартфон в подарок». Актуальна для молодежи. Тот, кто решил участвовать в этой акции, должен подойти к сотруднику музея и сказать о своем желании выиграть смартфон. В музее ему выдают красиво оформленную карту. И в эту карту помещать наклейки, которые получит после каждого посещения музея. Наклейки можно получить только при предъявлении карты. Как только участник соберет 50 наклеек, на ближайшем музейном мероприятии ему вручат смартфон.

В этом году запускается приветственная акция для впервые посетивших бердский городской историко-художественный музей.

— Каждый раз, когда у нас проходит экскурсия, мы спрашиваем: кто впервые посетил музей? И в каждой группе одна, две, а иногда и лес рук поднимаются. Среди новичков бывают и взрослые. Хочется, чтобы у таких людей остались самые приятные впечатления о музее. Поэтому мы попросим их заполнить анкету и подарим музейную фоторамку, — говорит Янеева.

Другая акция музея может стать выходом для тех людей, которые ищут подарок для своих близких. У кого уже все есть неожиданным сюрпризом может стать подарочная карта «Мой музей». С точки зрения выгодности, она может стать подарком и самому себе.

— Это красивая праздничная открытка в праздничном конверте. В открытке можно написать свои пожелания. Карты будут трех видов: «рубиновая», «сапфировая», «изумрудная». На количество посещений: 50, 25, 12. Можно ходить не одному, а взять с собой весь класс. Или прийти всей организаций. Карта в 50 посещений стоит 2000 рублей, между тем как в обычные 50 посещений музея будут обойдутся в 5000 рублей. Карта на 25 посещений будет стоить 750 рублей, на 12 посещений — 300 рублей.

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