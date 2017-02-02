В этом году Тотальный диктант состоится 8 апреля, сообщили в пресс-службе НГУ. Дата акции стала известна во время V Международной конференции Тотального диктанта, которая проходит 2–4 февраля в Новосибирском госуниверситете. Ее участниками являются более 200 организаторов и экспертов ТД со всего мира.

— Тотальный диктант 2017 года состоится в субботу, 8 апреля. В этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени, — рассказала Ольга Ребковец на открытии конференции.

По ее словам, автор текста 2017 года уже известен. Его имя организаторы будут держать в секрете и откроют на традиционной весенней пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. Текст Тотального диктанта–2017 уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

— Это огромная работа и тяжелый труд, сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие ни в коем случае не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является. Поэтому ведется очень серьезная работа над комментариями к тексту диктанта, — сказала Ольга.

Руководитель научной секции, заведующая кафедрой общего и русского языкознания гуманитарного факультета НГУ Наталья Кошкарева выступила с докладом «Границы грамотности: о вариантах и принципиальной возможности установления уровня грамотности применительно к разным языкам народов РФ». В своем выступлении она рассказала на примере хантыйского языка о сложностях, возникающих с проверкой грамотности при проведении диктанта у других народов.

Кандидат филологических наук, доцент, старший преподаватель НГУ Татьяна Белица рассказала о проекте «Trud» — варианте ТД для иностранцев, изучающих русский язык. Для них будет разработан тест на знание русского языка на базе основного текста Тотального диктанта.

— В этой акции смогут принять участие люди с любым уровнем владения русским языком, — сказала Татьяна Белица.

Ректор НГУ Михаил Федорук, регулярно принимающий участие в Тотальном диктанте, поздравил участников с открытием конференции и пожелал успешной работы. В рамках конференции участники планируют обсудить результаты Тотального диктанта–2016, актуальные проблемы орфографии и пунктуации, провести открытые лекции и круглые столы.

В течение следующих двух месяцев эксперты будут особенно интенсивно работать над подготовкой к диктанту, который 8 апреля пока неизвестный общественности автор по традиции прочтет на родине ТД, в Новосибирском государственном университете.

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