Жалобы на холод в квартирах в большинстве своем не подтверждаются. Жители отдельных домов сообщают «Курьер. Среда. Бердск» похолодании в жилище. Некоторые полагают, что на Комбинате бытовых услуг якобы «дали указ» о снижении температуры в котельных. Но в КБУ эти слухи категорически опровергают: котельные работают согласно температурному графику, в соответствии с наружным воздухом.

Комбинат ежедневно обрабатывает заявки на обследование систем теплоснабжения в домах, если таковые имеются. Жалобы, как правило, сначала собирают управляющие компании, а затем направляют в КБУ. Там создают специальную комиссию, которая проверяет каждый «проблемный» адрес.

Как отметили на предприятии, одна из причин холода в квартире — старые батареи. Секции в радиаторах забиваются со временем грязью и перестают функционировать. Специалисты предупреждают: менять батареи необходимо летом, а не в разгар отопительного сезона. И делать это нужно под надзором управляющей компании. Известны случаи, когда собственники самостоятельно неправильно устанавливают новые радиаторы, да так, что все остальные квартиры по стояку мерзнут годами.

Иногда похолодание в квартирах случается из-за завоздушенности внутридомовой системы отопления. Такую неполадку устраняют сотрудники УК.

Но бывает, что проблема причина некомфортной температуры в жилище кроется в простых вещах. Например, на днях специалисты КБУ выехали по жалобе жителей дома №4В на ул. Комсомольской, чтобы сделать замеры. И увидели, что в квартирах открыты форточки.

А случаются и вовсе курьезные истории. Сегодня жалобщик из дома №30 по ул. Ленина отказался пустить в квартиру комиссию. Специалисты так и не смогли проверить его заявление.

В КБУ отметили, что жалобы на холод носят единичный характер.

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