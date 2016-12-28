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[13:55] Салюта в новогоднюю ночь в Бердске не будет

[13:45] Проверят родителей на пьянство в новогодние каникулы в Бердске

[13:45] Из-за метанола в «Боярышнике» погибли 74 из 77 жертв в Иркутске

Все новости

[13:55] Салюта в новогоднюю ночь в Бердске не будет

[13:45] Проверят родителей на пьянство в новогодние каникулы в Бердске

[13:45] Из-за метанола в «Боярышнике» погибли 74 из 77 жертв в Иркутске


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Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 81%

30 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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