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[13:55] Салюта в новогоднюю ночь в Бердске не будет
[13:45] Проверят родителей на пьянство в новогодние каникулы в Бердске
[13:45] Из-за метанола в «Боярышнике» погибли 74 из 77 жертв в Иркутске
[13:55] Салюта в новогоднюю ночь в Бердске не будет
[13:45] Проверят родителей на пьянство в новогодние каникулы в Бердске
[13:45] Из-за метанола в «Боярышнике» погибли 74 из 77 жертв в Иркутске
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