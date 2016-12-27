Вчера, 26 декабря, Искитимский районный суд удовлетворил иск о сносе самовольной дамбы к острову в районе села Морозово. Напомним, что с иском в суд обратился заместитель генерального прокурора еще в декабре 2015 года.

По информации искитимского суда, ответчиком в деле выступал ДНТ «ФМК». В качестве третьих лиц были привлечены администрации Искитимского района и Морозовского сельсовета, департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, инспекция госстрой надзора Новосибирской области, региональные управления Роспотребнадзора и Ростехнадзора, а также Федеральное агентство водных ресурсов.

К делу подключились и общественники. В частности, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», члены Общероссийского народного фронта не только следили за ходом расследования, но и выезжали на место, чтобы запечатлеть нарушения — незаконно построенную дамбу от берега к Безымянному острову, вырубку деревьев и начало строительства элитных коттеджей в водоохранной зоне.

Еще в сентябре 2015 года Народный фронт обратился в Генпрокуратуру и центральный аппарат Следственного комитета РФ по поводу незаконной, с точки зрения «фронтовиков», застройки острова. Их категорически не удовлетворили ответы местных правоохранительных и надзорных ведомств.

«Фронтовики» убеждены, что застройщик нарушил природоохранное законодательство, вырубив лес и построив дамбу на острове в акватории Искитимского района. А тревогу забили в июле 2015 года местные дачники и обратились в новосибирское отделение ОНФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Они обратили внимание на негативные последствия развернувшейся стройки: побережье уникального места отдыха стало превращаться в болото, с территории будущего коттеджного поселка вывезли сотни кубометров плодородной почвы, проводятся интенсивные вырубки леса.

Эксперты Народного фронта выяснили, что насыпную автодорогу к острову построило некое дачное некоммерческое товарищество, которое имело лишь разрешение на использование водного объекта для строительства гидротехнических сооружений.

Дамбы под автодорогу с правого берега Берди на Безымянный остров площадью 20 000 кв. м, соорудили летом прошлого года, чтобы было удобнее ездить к будущим элитным коттеджам. Строительство ведет дачное некоммерческое товарищество ФМК. ДНТ начало возведение дамбы, не имея на то соответствующих разрешений, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Председателю правления ФМК Евгению Черных было внесено представление об устранении нарушений водного законодательства, в отношении должностных и юридических лиц возбуждено административное производство по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Остров, к которому ФМК построил дамбу, был выкуплен по кадастровой стоимости в 462 рубля. По информации межрайонного природоохранного прокурора Александр Барышникова, участок был продан ФМК по рыночной стоимости за 10,14 млн рублей, право собственности было зарегистрировано в феврале 2015 года.

В ОНФ полагали, что территория острова была выделена компании неправомерно с изменением земельного статуса. Согласно кадастровой карте остров предназначается не под коттеджи, а для культурно-оздоровительного туристического центра.

Однако осенью 2015-го региональные и искитимские надзорные и правоохранительные органы прислали в Народный фронт ответы: все действия по застройке островов законны. Это и подтолкнуло «фронтовиков обратиться в Генпрокуратуру и даже к президенту РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Первое судебное заседание по существу о сносе дамбы состоялось 29 января 2016 года. По мнению заявителей, самовольно построенная дамба негативно повлияла на окружающую среду. Излюбленное место отдыха искитимцев и бердчан превратилось в болото.

Несмотря на различные жалобы, стройка на острове в то время шла полным ходом. Дамба достигла уже 200 метров. Примечательно, что рядом с этим островом есть такой же, уже застроенный. И к нему тоже проведена насыпная дорога. Но правоохранители молчат. Единственное наказание за ущерб окружающей среде понес застройщик — штраф в 60 000 рублей за вырубку леса, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Добиться через суд сноса дамбы — единственная надежда жителей остановить неконтролируемую застройку на Бердском заливе. Однако по их мнению, строители дамбы должны понести не только административную, но и уголовную ответственность за нанесение непоправимого вреда природе. Кроме того, что насыпная автодорога угрожает окружающей среде, она, по мнению жителей, является еще и небезопасной.

На незаконности захвата острова в Бердском заливе настаивал и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ФБК в свою очередь тоже обратился в прокуратуру с требованием вернуть незаконно занятые земли в муниципальную собственность, а чиновников привлечь к ответственности.

Длительность судебного процесса объясняется большим количеством экспертиз, которые назначил суд еще летом 2016 года. И вот 26 декабря судья Константин Табола принял решение — иск прокуратуры удовлетворить.

По закону, в течение 30 дней решение вступит в силу, если не будет обжаловано и суд высшей инстанции не отменит вердикт искитимкого суда. Если апелляционный суд оставит решение в силе, то застройщик или судебные приставы будут обязаны дамбу снести.

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