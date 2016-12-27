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Йод по рецептам

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года, считает вице-премьер Александр Хлопонин.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, — сообщил он журналистам. — Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту».

Вице-премьер добавил, что в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — заключил Хлопонин.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. «Это и количественный учет — не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, — маленькие пузырьки», — привела примеры министр.

По ее словам, сейчас «активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске». «Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня», — заметила Скворцова.

Валокордин — спиртосодержащий препарат, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы.

Дискуссия о необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской области, употреблявших средство для принятия ванн «Боярышник». Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, «очевидно абсолютно, что помимо оказания медицинской помощи, мер, направленных на создание современных условий для жизни, реабилитации, формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей».

Источник: ТАСС

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Йод по рецептам

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [17:10]

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