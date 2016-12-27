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Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске

Книгу с фотографиями старого города к 300-летию Бердска выпустил ИД «БукЪвица». Основная часть тиража быстро разошлась — бердчане заранее заказывали книги и ждали их с нетерпением. Осталось всего 20 экземпляров, один из них вы уже сегодня можете купить в подарок близкому человеку. Новый год — отличный повод!

Цена одной книги – 1500 рублей. Предлагаем несколько вариантов оплаты. Но хотим сразу обратиться к вам, уважаемые бердчане. Так как мы не планировали вкладывать деньги в это издание, просим вас как можно скорее сделать заказ в виде оплаты. Расскажите о возможности стать обладателем фолианта своим коллегам, друзьям, родственникам. Уникальный фотоальбом могут заказать предприятия, и дарить книгу в поездках/командировках, гостям или сотрудникам. При заказе 10 и больше книг мы готовы дать скидку – 5%.

Варианты оплаты: 1. За наличный расчет в редакции по адресам: Бердск, ул. К. Маркса,24, офис 2, в бухгалтерии, ул. Ленина,38 – вход с заднего фасада здания. 2. Перечислить стоимость книги на наш расчетный счет, указав свои ФИО и назначение платежа – Книга «Бердск. 300 лет». ООО «Издательский дом «БукЪвица» Юридический и фактический адрес: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К. Маркса, 24,офис 2; Почтовый адрес: 633010, Новосибирская область, Бердск-10, а/я 22. допофис: ул. Ленина, 38. Телефоны: (38341) 2-70-12, 2-15-51 2-15-51 — можно заказать счет и договор. E-mail: bkurer@mail.ru БИК 045004775 Новосибирский филиал ПАО «МДМ Банк» г. Новосибирск к/с 30101810850040000775 р/с 40702810216120000658 ИНН 5445123327 КПП 544501001 ОКПО 95485218 ОГРН 1065445012907 Директор: Коморникова Галина Владимировна 3. Вариант третий. Перечислить деньги на карту №4276 8440 1909 1537 главного редактора Галины Коморниковой в Сбербанке. Указав назначение платежа «Книга Бердск. 300 лет». Ждем вас!

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Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [17:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:10] Йод по рецептам

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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