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Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной гимназии Бердска

О том, что в Бердской православной гимназии задерживают заработную плату, написал в «Курьер. Среда. Бердск» Антон в комментарии под материалом о награждении ее директора Ольги Богдан. «В православной школе идут задержки выплат заработной платы, многие сотрудники не получили оплату за октябрь», — сообщил вчера, 26 декабря, читатель сайта.

Сама же руководитель церковной школы обсуждать денежные вопросы с «Курьер. Среда. Бердск» отказалась и предложила отправить запрос в вышестоящие органы.

— Мы даем информацию о финансовой части определенному списку лиц, прописанному у нас в уставе. Такую информацию мы не даем, не подтверждаем и не опровергаем. Все прекрасно у нас сейчас, мы живем и трудимся в обычном режиме, — была кратка Ольга Владимировна.

Учредитель школы — бердский приход в честь Сретения Господня в лице его настоятеля протоиерея Василия Бирюкова. Получить оперативный комментарий от него «Курьер. Среда. Бердск» не смог: батюшка не отвечает на телефонные звонки.

Не смогли пролить свет на финансовые дела преподавателей приходской школы и в Новосибирской митрополии. Там рассказали, что наверняка прояснить ситуацию сможет только руководство гимназии.

Городское управление образования тоже ничего не знает о том, вовремя ли получают вознаграждение за труд сотрудники православной гимназии. По словам замначальника ведомства Михаила Каркавина, чиновники не контролируют образовательный процесс и трудовые отношения в этом учреждении, потому что оно негосударственное. Но объяснил, что зарплата там должна выплачиваться по тем же правилам, что и в любой другой организации.

— У них должен быть заключен коллективный договор. Если раньше там допускалось прописывать сроки выплаты заработной платы от и до, то теперь, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, должны быть прописаны два числа выплаты заработной платы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Викторович, и посоветовал работникам в случае задержки перечислений обращаться в трудовую инспекцию.

Согласно информации на официальном сайте бердской православной гимназии, ее педагогический коллектив состоит из более 30 учителей и воспитателей, многие из них — духовные лица. Только сами работники могут знать, насколько правдивы слухи о том, что они вовремя не получают деньги. «Курьер. Среда. Бердск» готов узнать информацию из первых уст.

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Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной гимназии Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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