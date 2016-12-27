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Починили сломанный аппарат для транспортных карт в Бердске

Автомат для пополнения транспортных карт по адресу ул. Ленина, 18, заработал 27 декабря. Уже утром льготники смогли положить деньги на свои карты с помощью отремонтированного аппарата. Терминал не работал неделю.

Таким образом, в Бердске сейчас работает два автомата — на ул. Ленина и на ул. Павлова (дом №6). Это подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

Льготники Бердска уже не в первый раз испытывали проблемы с пополнением карт, с помощью которых они могут ездить на общественном транспорте с хорошей скидкой. Терминалы часто ломаются. А в Новосибирск ездить могут не все.

Услышав жалобы горожан, мэрия Бердска поставила перед собой задачу: не только починить старые, но и установить новые аппараты. Запланировано, что новые терминалы появятся в банке «Левобережный» (в здании «Бердского строительного треста» и в офисе банка на ул. Рогачева). И, возможно, еще два терминала в кассах РКЦ. Переговоры с этими компаниями уже ведутся.

— В начале 2017 года, думаю, первые шаги к этому уже будут сделаны, — отметила Нятина.

Проблема с терминалами стоит на контроле у главы Бердска Евгения Шестернина. По информации отдела социального обслуживания населения, в Бердске проживает около 25 000 держателей транспортных карт.

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Починили сломанный аппарат для транспортных карт в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [16:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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