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В заложниках держала жителей подъезда пятиэтажки злая овчарка в Бердске

Днем во вторник, 27 декабря, в пункт передержки животных поступило сообщение о том, что в пятиэтажке по ул. Советской в Бердске агрессивная овчарка не впускает и не выпускает жильцов одного из подъездов. Она мечется по лестничным пролетам и бросается на всех без разбора.

— Попросили помощи, и мы не смогли отказать, ведь собака могла напасть и покусать не только взрослых, но и детей, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пункта передержки животных Светлана Калабина.

На место происшествия Светлана Анатольевна отправила своих помощников. Когда они прибыли, возле дома уже находились полицейские. Выяснилось, что именно они позвонили в пункт передержки животных и попросили подмоги.

Впрочем, и самым зоозащитникам потребовалась помощь полиции. Вчетвером им кое-как удалось утихомирить собаку, надеть на нее намордник и цепь. На полицейской машине собаку привезли к Калабиной.

— Видно, что собака домашняя. Когда овчарки теряются, то некоторые из них начинают вести себя очень агрессивно. Пес был очень голодный. Набросился на еду, как будто не ел несколько дней, — сообщает подробности Светлана Анатольевна. Если вы узнаете своего питомца, звоните по тел. 8-913-008-38-67.

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В заложниках держала жителей подъезда пятиэтажки злая овчарка в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

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Снег, ветер: южный
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