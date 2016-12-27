Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Кремлевский грант в 3 млн рублей выиграл бак-клуб «Ночные волки»

Байк-клуб «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова выиграл новый кремлевский грант в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир». Об этом сообщает republic.ru. Как уточняется в заявке, проект «Славянский мир» заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» получила 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия». Согласно заявке, целью проекта является объединение народа России вокруг подвига молодогвардейцев.

Фонд «Согрей добром» получил 5 млн рублей на поездку студентов московских вузов на Северный Кавказ для укрепления связей со сверстниками. Как указано в заявке к проекту, вместе студенты проведут акции «патриотической, межкультурной, экологической направленности».

Движение «Бессмертный полк России» выиграло грант в размере 3 млн рублей на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».

Пермская организация «Социатива» выиграла почти 9 млн на забег «Москва – Пекин: навстречу будущему», который проведет российский ильтрамарафонец Александр Капера. Цель забега авторы заявки не указали. Ранее в этом году Капер пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства Чечни и «Ночных волков», а также в Донбассе.

Новости smi2.ru

  • Центр «Юнона» в Бердске тратит деньги гранта на проект для женщин (0)
  • Получатели областных грантов из Бердска не успели отчитаться в срок о потраченных деньгах (2)
  • Парком отдыха и музеем может стать остров Умовский на Обском море у Бердска (10)
  • Яровая: Единым учебникам быть в России! (13)
  • Ядерный взрыв и аукцион антиквариата ждут посетителей ночи музеев в Бердске (30)
Кремлевский грант в 3 млн рублей выиграл бак-клуб «Ночные волки»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [15:25]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:10] Йод по рецептам

[17:00] Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске

[16:50] Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной г...

Все новости

[17:10] Йод по рецептам

[17:00] Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске

[16:50] Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной г...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 30%, облачность: 74%

29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: