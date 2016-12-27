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Байк-клуб «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова выиграл новый кремлевский грант в 3,1 млн рублей на проект «Славянский мир». Об этом сообщает republic.ru. Как уточняется в заявке, проект «Славянский мир» заключается в «мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».
Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» получила 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский с показом спектакля «Молодая гвардия». Согласно заявке, целью проекта является объединение народа России вокруг подвига молодогвардейцев.
Фонд «Согрей добром» получил 5 млн рублей на поездку студентов московских вузов на Северный Кавказ для укрепления связей со сверстниками. Как указано в заявке к проекту, вместе студенты проведут акции «патриотической, межкультурной, экологической направленности».
Движение «Бессмертный полк России» выиграло грант в размере 3 млн рублей на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны, манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой, Великой Отечественной войны».
Пермская организация «Социатива» выиграла почти 9 млн на забег «Москва – Пекин: навстречу будущему», который проведет российский ильтрамарафонец Александр Капера. Цель забега авторы заявки не указали. Ранее в этом году Капер пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства Чечни и «Ночных волков», а также в Донбассе.
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