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21 декабря около 11.30 в полицию поступил звонок неизвестного, который сообщил о взрывных устройствах, находящихся в четырёх зданиях на улицах Фрунзе, Крылова и Богдана Хмельницкого, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали граждан, и провели полное обследование помещений с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников. Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.
В этот же день было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, звонившего с угрозами. Вчера по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 28-летний ранее не судимый житель Калининского района. Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства совершения преступления.
Подозреваемый признался в совершенном деянии. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит до трех лет лишения свободы.
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