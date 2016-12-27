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После массовой гибели людей в Иркутске от отравления суррогатным «Боярышником» заместитель генпрокурора России Иван Семчишин поручил усилить надзор за производством и оборотом спиртного, сообщила сегодня, 27 декабря, областная прокуратура.
Такого распоряжения ждали и бердские правоохранители. Прокурор города Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в ближайшее время надзорники нагрянут с ревизией в торговые точки Бердска, которые занимаются сбытом алкогольной продукции. Прокуратуру интересуют, как местные бизнесмены соблюдают законы, касающиеся алкогольной продукции. Если проверяющие найдут нарушения, они сразу же сообщат о них следственным органам.
— Все, что сказано в задании, мы исполним, — заверил Роман Андреевич. — Будут прокурорские проверки, скорее всего, с привлечением специалистов, оперативных сотрудников, будем смотреть законодательную базу, как она соблюдается. Это целый комплекс мероприятий.
Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в местных газетных киосках можно купить косметические тоники, которые на 75% состоят из этилового спирта. По словам горожан, такими пузырьками интересуются любители горячительного.
Напомним, с 17 декабря в иркутские больницы стали повально привозить пациентов с тяжелом состоянии. Все они распивали концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо указанного в составе этилового спирта эксперты обнаружили метанол и антифриз. От отравы погибли 76 человек. Расследование уголовного дела по факту массовой гибели и отравления суррогатом Семчишин контролирует лично.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [15:10]
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