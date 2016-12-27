Примерно в 15.30 во вторник, 27 декабря, в здании бердской ГИБДД обнаружили подозрительную сумку. Полицейские действовали по инструкции.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, немедленно из помещений Госавтоинспекции Бердска вывели людей — порядка 20 человек гражданских и 7 человек личного состава отдела ГИБДД. Немедленно оповестили об опасной находке все экстренные службы.

Полицейские организовали оцепление, чтобы предотвратить доступ посторонних, рассказывает с места происшествия корреспондент «Курьер. Среда. Бердск».

По его информации, бердские правоохранители вызвали кинолога с собакой, распознающей взрывчатку, из Искитима.

У здания ГИБДД стоят машины полиции и скорой помощи. Операцией руководит начальник бердской Госавтоинспекции Дмитрий Чучин.

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