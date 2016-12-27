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В спортивную элиту Новосибирской области вошел Бердск

20 декабря в Государственном концертном зале им. А. Каца в Новосибирске были подведены итоги спортивного года, сообщает бердский отдел физкультуры и спорта.

Заслуженные награды в торжественной обстановке получили лауреаты традиционного областного конкурса «Спортивная элита» – новосибирцы и представители муниципальных образований, добившихся в 2016 году наиболее высоких показателей в сфере физической культуры и спорта.

Лауреатом областного спортивного конкурса «Спортивная элита Новосибирской области — 2016» в номинации «За активное участие в подготовке и проведении спортивных мероприятий» стал город Бердск.

Диплом за победу в конкурсе получили глава города Бердска Евгений Шестернин и начальник отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина.

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В спортивную элиту Новосибирской области вошел Бердск

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [14:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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