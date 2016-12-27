USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего полицейского одного из территориальных подразделений полиции УМВД России по городу Новосибирск и 36-летнего полицейского взвода роты одного из отделов УМВД России по городу Новосибирск, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По версии следствия, в период до 21 декабря 2016 года 33-летний полицейский незаконно приобрел у неустановленного лица с целью последующего сбыта наркотические средства, массой не менее 937,16 граммов, что, является особо крупным размером. Затем, договорившись с неустановленным лицом о сбыте последнему наркотических средств, встретился с ранее знакомым 36-летним сотрудником полиции и предложил ему доставить наркотические средства по определенному адресу для передачи покупателю. За выполнение данной услуги полицейский предложил своему коллеге вознаграждение в размере 50 % от суммы реализации. Вечером 21 декабря 2016 года полицейский приехал на своем личном автомобиле к одному из домов по улице Петухова в Кировском районе, где стал ожидать покупателя наркотических средств. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Российской Федерации по Новосибирской области злоумышленник был задержан. В ходе проведения досмотра транспортного средства в салоне автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство, массой 937,16 грамм. В настоящее время по ходатайству следователя злоумышленники заключены под стражу, следователем СКР им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Под тяжестью предъявленных улик, обвиняемые признали вину в полном объеме. В настоящее время продолжается проведение следственных действий с целью сбора и закрепления доказательств виновности вышеуказанных лиц в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [14:45]
[17:00] Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске
[16:50] Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной г...
[17:00] Подарите близким на Новый год книгу о 300-летнем Бердске
[16:50] Слухи о задержке зарплаты педагогам не подтверждает директор православной г...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -11 C°, ветер: 5.8 м.с.
Пасмурно, ветер: южный
|
Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -12 C°, ветер: 5.8 м.с.
Снег, ветер: южный