Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего полицейского одного из территориальных подразделений полиции УМВД России по городу Новосибирск и 36-летнего полицейского взвода роты одного из отделов УМВД России по городу Новосибирск, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следствия, в период до 21 декабря 2016 года 33-летний полицейский незаконно приобрел у неустановленного лица с целью последующего сбыта наркотические средства, массой не менее 937,16 граммов, что, является особо крупным размером. Затем, договорившись с неустановленным лицом о сбыте последнему наркотических средств, встретился с ранее знакомым 36-летним сотрудником полиции и предложил ему доставить наркотические средства по определенному адресу для передачи покупателю. За выполнение данной услуги полицейский предложил своему коллеге вознаграждение в размере 50 % от суммы реализации. Вечером 21 декабря 2016 года полицейский приехал на своем личном автомобиле к одному из домов по улице Петухова в Кировском районе, где стал ожидать покупателя наркотических средств. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Российской Федерации по Новосибирской области злоумышленник был задержан. В ходе проведения досмотра транспортного средства в салоне автомобиля было обнаружено и изъято наркотическое средство, массой 937,16 грамм. В настоящее время по ходатайству следователя злоумышленники заключены под стражу, следователем СКР им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Под тяжестью предъявленных улик, обвиняемые признали вину в полном объеме. В настоящее время продолжается проведение следственных действий с целью сбора и закрепления доказательств виновности вышеуказанных лиц в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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