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Домашний арест по «мусорному делу» просил зачесть в приговор по взятке экс-замглавы Бердска

Бердский городской суд сегодня, 27 декабря, рассмотрел ходатайство бывшего вице-мэра Бердска Владимира Мухамедова. Как рассказали в суде «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Ибрагимович просил зачесть ему в срок за дело о взятке дни, проведенные под домашним арестом по «мусорному делу».

Напомним, в 2012 году Мухамедова арестовали как обвиняемого в незаконном давлении на бизнес. Он, как считает сторона обвинения, умышленно давал указания директорам детсадов и школ расторгать договоры с компанией «Вербеной» и фирмой «Чистый город-7» и сотрудничать с муниципальным «Спецавтохозяйством». Почти месяц Мухамедов провел под домашним арестом, но вскоре вышел на свободу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ. Однако работать дворником экс-чиновнику не пришлось, так как суд учел срок содержания под стражей.

В 2013 году Мухамедов вновь стал фигурантом уголовного дела. На сей раз его обвинили в пособничестве во взяточничестве. По версии следствия, именно он от лица бывшего мэра Бердска Ильи Потапова вымогал взятку у бизнесмена Александра Илющенко и жены бывшего замглавы Бердска Евгения Мартьянова. Владимир Ибрагимович не признал себя виновным, однако суд посчитал иначе. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Приговор вступил в силу в 2015 году. Мухамедов отбывает срок в Колывани.

Мусорное дело и дело о взятке официально никак между собой не связаны. Поэтому суд оставил ходатайство Мухамедова без удовлетворения. Однако сам Владимир Ибрагимович ранее заявлял, что следователи задавали ему вопросы о взятках еще в 2012 году, поэтому, как он считает, зачет ареста в срок возможен.

Отметим, что один день, проведенный под домашним арестом, действительно приравнивается к одному дню в СИЗО или в колонии. Но только в том случае, если речь идет об аресте и приговоре в рамках одного и того же дела.

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Домашний арест по «мусорному делу» просил зачесть в приговор по взятке экс-замглавы Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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