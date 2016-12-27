В Бердске завершили работы по подключению новой ветки канализационного коллектора в военном городке к новой камере гашения напора. Старый дефектный коллектор, который отравлял жизнь бердчанам зловонным запахом, полностью отключен.

Напомним, несколько лет жители переулка Краснофлотского и военного городка были вынуждены вдыхать запах фекалий. Старый коллектор прогнил, почва над ним проваливалась. В этом году построили новый коллектор.

— «Благоухания» там уже нет. Работа идет, — сообщил 26 декабря директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин на еженедельной городской планерке.

— Объезд показал, что идеального результата мы пока не достигли. Да, меньше (пахнет), намного меньше, но не идеально, — отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Кожина, до конца этого года коллектор «заблинуют». Но не исключено, что его совсем демонтируют. Мэр поручил коммунальщикам сделать так, чтобы неприятного запаха не было вообще.

Новости smi2.ru