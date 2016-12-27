Больше часа провели на дороге обитатели СНТ «Кристалл». Дачники не смогли преодолеть снежный занос на проселочной дороге в воскресенье, 25 декабря, когда в Бердске была сильная метель.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника Бердского-поисково-спасательного отряда Александр Муковкин, пленники сугробов позвонили оперативному дежурному и пожаловались, что сами не могут выехать на трассу из-за непогоды. Спасатели приехали к терпящим бедствие автомобилистам на серьезной технике и отбуксировали машины до расчищенного проезда.

— Была сформирована еще одна поисково-спасательная группа. На место выдвинулись спасатели на многоцелевом пожарно-спасательном средстве, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Николаевич. — На месте ЧС эвакуированы пять машин, доставлены до нормальной дороги.

Несмотря на холод и сильный ветер, никто из водителей и пассажиров застрявших машин не пострадал. Все они отказались от медицинской помощи и благополучно разъехались.

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