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Сразу пять машин попали в снежный плен из-за метели в Бердске

Больше часа провели на дороге обитатели СНТ «Кристалл». Дачники не смогли преодолеть снежный занос на проселочной дороге в воскресенье, 25 декабря, когда в Бердске была сильная метель.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника Бердского-поисково-спасательного отряда Александр Муковкин, пленники сугробов позвонили оперативному дежурному и пожаловались, что сами не могут выехать на трассу из-за непогоды. Спасатели приехали к терпящим бедствие автомобилистам на серьезной технике и отбуксировали машины до расчищенного проезда.

— Была сформирована еще одна поисково-спасательная группа. На место выдвинулись спасатели на многоцелевом пожарно-спасательном средстве, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Николаевич. — На месте ЧС эвакуированы пять машин, доставлены до нормальной дороги.

Несмотря на холод и сильный ветер, никто из водителей и пассажиров застрявших машин не пострадал. Все они отказались от медицинской помощи и благополучно разъехались.

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Сразу пять машин попали в снежный плен из-за метели в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [12:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 87%

27 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 45%, облачность: 90%

28 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Снег, ветер: южный
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29 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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