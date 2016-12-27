Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один «черный ящик», — сказал источник. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

«Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны», — сказал источник.

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», — сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. «В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков», — сказал источник. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля им. Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза.

«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Поисковые работы в акватории Черного моря не останавливаются ни на минуту, не смотря на ухудшение погодных условий. Специалисты МЧС России, используя гидролокаторы бокового обзора, обследуют дно района, где произошло крушение самолета Ту-154. Сообщили сегодня, 27 декабря, в пресс-службе ведомства.

Накануне водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совершили более 70 погружений, в результате которых на поверхность были подняты обломки самолета, в том числе крупные фрагменты фюзеляжа.

Кроме того катерами ЮРПСО и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России осуществлялось обследование акватории, поиск тел погибших, личных вещей пассажиров трагического рейса и фрагментов фюзеляжа самолета Ту-154.

В настоящее время 45 морскими судами, задействованными в операции, обследовано более 100 кв. км. акватории. В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят 15 самолетов, 16 вертолетов, а так же беспилотники. Воздушными судами обследовано свыше 240 кв. км. Наземные поисковые группы проводят патрулируют побережье.

Всего в поисковой операции принимают участие более 3,6 тысяч человек и свыше 500 единиц техники. Это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты «Фалькон».

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