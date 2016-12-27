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Как не брать и не давать взятки просветят в Новосибирской области

Мероприятия по антикоррупционному просвещению жителей Новосибирской области будут проводиться в регионе в течение ближайших двух лет. Программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2017-2018 годы» утверждена на заседании правительства региона 26 декабря, сообщает сайт правительства НСО. Как отметил Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, данная программа должна стать важным звеном в плане проведения антикоррупционных мероприятий на территории региона. «Борьба с коррупцией – комплексная работа, требующая ответственного подхода. Меры должны приниматься на всех уровнях, противодействие коррупции касается каждого гражданина. Данная программа усилит воспитание антикоррупционной культуры и повысит уровень правовой грамотности населения» – подчеркнул Владимир Городецкий.

Мероприятия программы по антикоррупционному просвещению будут включать размещение актуальной информации на сайтах органах власти Новосибирской области, проведение «прямых линий» с гражданами, организацию информационно-просветительских мероприятий по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции, в том числе по привлечению к ответственности за коррупционные правонарушения и др.

Результатом реализации программы должно стать повышение информированности и правовой грамотности жителей Новосибирской области, их правовое воспитание и популяризация антикоррупционных стандартов, а также создание условий для формирования отрицательного общественного мнения к проявлениям коррупции.

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Как не брать и не давать взятки просветят в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [12:25]

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