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Мероприятия по антикоррупционному просвещению жителей Новосибирской области будут проводиться в регионе в течение ближайших двух лет. Программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2017-2018 годы» утверждена на заседании правительства региона 26 декабря, сообщает сайт правительства НСО. Как отметил Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, данная программа должна стать важным звеном в плане проведения антикоррупционных мероприятий на территории региона. «Борьба с коррупцией – комплексная работа, требующая ответственного подхода. Меры должны приниматься на всех уровнях, противодействие коррупции касается каждого гражданина. Данная программа усилит воспитание антикоррупционной культуры и повысит уровень правовой грамотности населения» – подчеркнул Владимир Городецкий.
Мероприятия программы по антикоррупционному просвещению будут включать размещение актуальной информации на сайтах органах власти Новосибирской области, проведение «прямых линий» с гражданами, организацию информационно-просветительских мероприятий по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции, в том числе по привлечению к ответственности за коррупционные правонарушения и др.
Результатом реализации программы должно стать повышение информированности и правовой грамотности жителей Новосибирской области, их правовое воспитание и популяризация антикоррупционных стандартов, а также создание условий для формирования отрицательного общественного мнения к проявлениям коррупции.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 27 декабря 2016 г. [12:25]
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