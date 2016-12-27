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Процедуру официального вступления в брак и развода максимально упростят. Минкомсвязи предлагает сократить количество документов при подаче заявлений в ЗАГС через портал госуслуг.
Уведомление о начале разработки такого законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Поправки в действующий Закон «Об актах гражданского состояния» вносятся с тем, чтобы россияне могли подать заявление на регистрацию или расторжение брака в электронном виде, а необходимый документ в бумажном виде, например паспорт, предъявлять непосредственно перед процедурой», — пояснили «Российской газете» в Минкомсвязи. То, что происходит сейчас, заметно тормозит оказание государственных услуг в электронном виде, добавили там. В некоторых регионах доходит до того, что при подаче заявления через Интернет просят прикреплять сканы многих документов, в том числе паспорта. Хотя эту информацию работники ЗАГСа могут запросить у других органов власти в рамках системы электронного документооборота.
Сейчас техническая возможность подать заявление о вступлении и расторжении брака в электронном виде есть. Главное — иметь регистрацию и право доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Такое право есть у россиян с марта 2016 года. Подается заявление на бракосочетание из личных кабинетов жениха и невесты на ЕПГУ — каждый из них вносит необходимые личные данные. После этого заявление, подписанное в электронном виде обеими сторонами, уходит в выбранный орган ЗАГС. Таким образом, посещать ЗАГС жениху и невесте необходимо один раз — в день бракосочетания.
Изменить предлагается также и процедуру уплаты госпошлины. Сейчас внести деньги можно через портал госуслуг после того, как невесте и жениху утвердили дату свадьбы. В будущем же подать заявление без оплаты госпошлины будет нельзя. Сделать это на едином портале можно будет с помощью банковских карт, со счета мобильного телефона или через сервисы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. А со следующего года еще можно получить скидку в 30 процентов, если оплатить услуги ЗАГСа через свой кабинет на портале. На сегодняшний день услуга подачи заявления на регистрацию и расторжение брака в электронном виде реализована в 27 регионах. В ближайшее время она станет доступна еще в 17 регионах.
По данным Росстата, в январе-августе 2016 года количество браков в целом по стране превысило число разводов. В брак вступили порядка 660,9 тысячи новых пар, а разорвали отношения около 402,4 тысячи семей.
Источник: РГ
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