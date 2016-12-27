В редакции «Курьер. Среда. Бердск» проводить различные акции на благо детей стало доброй традицией. В октябре совместно с полицией Бердска и комиссией по делам несовершеннолетних редакция запустила новогоднюю акцию «Волшебство — детям» для детей из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В течение нескольких месяцев горожане приносили в редакцию книги, игрушки, канцтовары и сладости. Ведь дети, как известно, большие сладкоежки, и чтобы их порадовать, без конфет, шоколадок не обойтись!

26 декабря, загрузив в «газель», охотно предоставленную директором ГДК Еленой Исламовой, Дед Мороз со Снегурочкой повезли к ребятишкам многочисленные подарки.

И вот он первый адрес. Снегурочка с тортами, испеченным волонтерами фонда «Пища жизни», пробирается по сугробам, за ней спешит Дедушка с мешком подарков.

Восьмилетний Дима Малетин сначала немного растерялся, а потом прочитал Деду Морозу стих Есенина, за что был награжден сладким призом и целым пакетом подарков.

А старший инспектор по делам несовершеннолетних, майор полиции Анна Кресова в рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» вручила волшебное письмо от полицейского Деда Мороза.

В семье Кытмановых ребята с неподдельной радостью встречали новогодних персонажей. Как рассказала многодетная мама Инна Николаевна, настоящего Деда Мороза и его внучку у себя дома они видели впервые. Дети с нетерпением ждали сладких подарков, и их мечта сбылась! Торты и наборы конфет — все для душевного семейного чаепития.

Артем Саблин очень был рад встретить гостей. Он нарядился в костюм мушкетера и с удовольствием демонстрировал перед камерой свои подарки.

Особенно его заинтересовала большая красочная книга (автор Владимир Кликунов — прим. редакции), рассматривая которую, маленький бердчанин признался, что любимый предмет у него в школе — математика.

Семья Михайловых гурьбой выбежала зазывать Дедушку Мороза.

Сначала ребята рассматривали игрушки, а потом распаковывали сладости и делились ими друг с другом. А сколько восторга было от хоровода!

Мама четверых ребятишек буквально светилась от счастья в восторге от акции. — У нас Дед Мороз был первый раз, — признается Светлана. — Мы хотели заказать, чтобы он пришел к нам домой, но это дорого. Так интересно, в живую на Дедушку посмотреть! А подарков как много! Спасибо всем горожанам и газете «Курьер. Среда. Бердск». Посмотрите, как мои детишки радуются.

Пятилетняя Люба Михайлова пожелала всем горожанам много счастья и каждому мешок конфет!

Специалист комиссии по делам несовершеннолетних Павел Болотин признался, что это хорошая акция: — Не у каждого есть возможность заказать на дом Деда Мороза, тем более, что ребята видели его у себя в гостях впервые. Хорошее дело сделали. Думаю, они надолго это запомнят. Должны же у этих ребятишек быть приятные, яркие, позитивные моменты.

Редакция газеты «Курьер. Среда. Бердск» благодарит всех, кто участвовал в организации этого новогоднего волшебства! Без вас бы оно не произошло! Спасибо вам: Елена Исламова (предоставила новогодний транспорт) «Праздничный переполох» (костюм) Детская писательница Тамара Смолина (книги) Благотворительный фонд «Пища жизни» (торты) Школа №12 (книги) Внутрибольничная аптека (сладкие подарки) Римма Иванова (подарок) Предприниматель Евгений из Искитима (игрушки) Надежда + Наталья (канцтовары) Тамара Павловна (игрушки) Жители (сладкие подарки, канцтовары, книги, игрушки)

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